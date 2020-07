Ieri in commissione Giustizia, in Senato, Pd e Cinquestelle hanno scelto di non votare un provvedimento che istituiva la Giornata per le vittime della giustizia. Io trovo sconvolgente questo. Noi abbiamo votato con i garantisti. Sono loro che si sono messi dalla parte sbagliata

Matteo Renzi

Sconvolgente e vergognoso e mi chiedo perché.

E avete fatto bene! Ma tu credi ancora che il PD abbandoni il cretinismo giustizialista anche dopo quel che sta uscendo? Ne è stato il massimo beneficiario con tutti i magistrati che lo proteggono. Grande Matteo. Piccolo esempio:Grande Matteo Emiliano in vantaggio nei sondaggi commissionati dalla Troisi Ricerche S.r.l., società che per conto di Aeroporti di Puglia (di proprietà della Regione Puglia) ha ricevuto un incarico lo scorso 28 aprile per la modica cifra di 120.000€! Quando dici il caso! Sconvolgente e vergognoso e mi chiedo perché.Matteo dagli uno scossone e basta non ne possiamo più.

Matteo Renzi Avete ragione! Se guardiamo il dibattito della politica, ogni giorno c’è una maggioranza nuova. Non so che maggioranza ci sarà, so solo che oggi la maggioranza c’è. Ora vedo che addirittura Prodi ha chiesto di aprire a Berlusconi: è una cosa meravigliosa, come il Napoli e la Juve che fanno la pace. Io comunque non credo che Berlusconi farà un governo con questa maggioranza: lui lancia ami, ma resta nell’ambito del centrodestra. Certo, la destra di Forza Italia non è la destra della Lega.Noi, intanto, stiamo dando una mano a questi territori, sbloccando le incompiute ferme da anni, dalla 106 Jonica alla Tirrenica, dall’anello ferroviario di Roma al nodo ferroviario intorno a Genova. E, peraltro, proprio sulla Liguria si sta consumando la più incredibile follia di questi giorni: gli ingorghi autostradali in piena stagione turistica. Ci sarà qualche dirigente del ministero che pagherà per gli errori di questi anni?

