BIMBO MINCHIA ENDO STA LA REVOCA! LA VERITÀ E LA REALTÀ E CHE! I Benetton non vanno via.Pronti a mollare il controllo di Autostrade, ma non a uscire. Proposta migliorativa al Governo su tariffe e soldi.La seconda missiva partirà da Atlantia: dentro ci sarà scritto che i Benetton sono disposti a perdere il controllo di Autostrade. Ma non ad azzerare la loro quota dal 80% al 50%, e non a uscire, come chiedono i 5 stelle che pongono questa condizione come l’unica alternativa possibile alla revoca.

Immagino già come si affacceranno dal balcone urlando: “abbiamo cancellato i Benetton” e invece… prevedo già l’ennesima figura barbina del m5s che cederà anche su questo.. prevedibile come il sole che sorge ad est e che le Risorse ci pagheranno le pensioni. Sono passati 2 anni il ponte e finito e adesso che consegnano le Chiavi questi scappati collusi dei 5S non sanno che pesce pigliare. Dovrebbero dimettersi.

È giusto, anzi è un dovere denunciare chi come i ministri 5* sta al governo cancellando la verità e trasparenza sui fatti. Altro che populismo i 5* stanno al governo assumendo la menzogna come metodo permanente x costruire e mantenere il consenso elettorale.

La lettera di febbraio 2019 spedita dal ministero di Tonelli al Commissario responsabile della ricostruzione del ponte Morandi ordina con chiarezza di confermare a fine lavori la concessione a chi ne è ad oggi titotalare, ovvero ai Benetton.

Allora Conte e i grillini stavano al governo con la Lega di Salvini ed oggi vorrebbero attribuire a Italia Viva o al PD di voler fare ai Benetton il regalo della concessione (che invece hanno fatto loro)

Quindi appare un atto chiaro e netto di democrazia metterli pubblicamente difronte a questa loro responsabilità.

Anche perché deve essere chiaro a tutti che questa lettera del ministero Toninelli per riconoscere a fine lavori la concessione al titolare autostrade Benetton renderebbe ancora più incerto e pericoloso per l’ attuale governo Conte aprire un contenzioso per revocarla.

In quanto la dichiarazione di Toninelli di non saperne nulla è ridicola e inattendibile; anche per il presidente del consiglio Conte sarebbe difficile sostenere che ne era allo scuro.

Che i 5 stelle siano dei voltagabbana è nei fatti. Che abbiano consenso è vero solo nel mondo virtuale dei pagnoncelli. Ormai mantengono solo quelli che hanno il Rdc

