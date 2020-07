Il partito dei virologi. Con il professor Lopalco pronto a candidarsi in Puglia è lecito attendersi l’equa distribuzione tra destra e sinistra. Dopo economisti e costituzionalisti, tocca a loro.

Il prof. Pierluigi Lopalco si candida oppure no alle elezioni regionali pugliesi? Non siamo dalle parti dei dilemmi amletici, ma di quelli politici. Il corteggiamento da parte di Michele Emiliano, che lo ha voluto quale coordinatore della task force anti-Covid della Regione Puglia, è in fase molto avanzata. E nei prossimi giorni, a stretto giro, si attende la sua decisione. Se scioglierà la riserva sarà il primo tecnico made in «era Covid» sceso in politica. E, di certo, «non sarà l’ultimo», come ha commentato il suo collega virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Massimo Clementi.

Insomma, il virus della politica “contagia”. Specie se si tratta di quella vera e proprio declinazione della biopolitica che potremmo etichettare come «epidemiopolitica». Ed è lecito attendersi, quindi, che il settore medico-scientifico proiettato in politica – il «partito dei virologi» – possa vivere una serie di divisioni, tra centrodestra e centrosinistra e tra maggioranza e opposizione e, magari, anche la genesi di nuove categorie e contrapposizioni (per esempio, fra un «populismo» e un «riformismo» epidemiologici).

Nell’«era Covid», il paradigma immunitario ed epidemiologico è diventato un elemento fondamentale della vita pubblica, e una chiave importante per interpretare una mentalità collettiva in corso di profonda trasformazione, che sembra avere trovato dei modelli di riferimento. Il virologo, l’infettivologo e l’epidemiologo (e, in misura minore, il pneumologo) hanno rappresentato gli «ancoraggi» e i personaggi di riferimento del pubblico delle tv e dei social della fase attuale dell’età della democrazia del pubblico. E si sono ritrovati nel bel mezzo di una serie di mutazioni profonde del nostro modo di vivere, come pure di una nuova tappa delle relazioni pericolose tra tecnica e politica nell’Italia della «transizione infinita» del post-Tangentopoli.

La figura del virologo, nuovo faro dell’opinione pubblica, si è in tal modo convertita in un’icona mediatica, contesa dai programmi televisivi; e, talk show dopo talk show, da difensore dei nostri corpi è slittato verso la funzione di pastore delle nostre anime. In un contesto mediatizzato e calato nella cultura postmoderna eccolo farsi, sempre di più, simile a una sorta di opinionista scientifico (non di rado in polemica con i suoi pari e gli altri personaggi del teatro mediatico). E, dopo avere dispensato consigli (o potenziali diktat…) agli italiani su come e dove trascorrere le vacanze, gli epidemiologi divengono oggetto della curiosità dei rotocalchi che domandano loro quali località di villeggiatura sceglieranno. E, così, il cerchio si chiude, e il meccanismo della pipolizzazione e la media logic inglobano anche quelli che, fino a prima del lockdown, erano austeri scienziati adusi più ai laboratori che alle dirette tv o rispettatissimi «primari ospedalieri» (come si sarebbe detto una generazione fa). O, per meglio dire, il cerchio si era quasi chiuso. Per chiuderlo completamente ci mancava, per l’appunto, la «discesa (o salita) in politica», sempre più variabile dipendente dei processi sociali di personalizzazione e mediatizzazione. E ultimissimo capitolo della storia, inaugurata dalla Seconda Repubblica, dell’egemonia politica – seppure a tempo determinato – del tecnico. Incoraggiata deliberatamente per deresponsabilizzarsi, o subita proprio malgrado per affrontare una crisi, dalla classe politica elettiva. Così, dopo gli economisti e i costituzionalisti, è suonata l’ora dei virologi, con una specie di precedente temporale illustre, quello dell’igienismo positivistico del dopo Unità d’Italia. Corsi e ricorsi storici. Allora c’erano ancora pellagra, tifo e colera da debellare, oggi c’è il coronavirus, e ci sono un sistema dei media e delle macchine comunicative in grado di creare leader potenziali e salvatori della patria «nello spazio di un mattino». Come pure di digerirli e macinarli in men che non si dica…

QUESTO DAL MIO PUNTO DI VISTA E: L’elemento fondamentale del populismo è che vive di popolarità. Per sopravvivere ha bisogno di nutrirsi di figure popolari, quali che siano in quel preciso momento. È un buon modo per capire cosa fare quando è ora di votare: se è di moda, è sbagliato e va evitato.Ma perché in Italia si votano le persone? Croce sul simbolo e avanti.per questo in Parlamento abbiamo di tutto e di più. Ma per favore, così si infetta realmente la politica.

Meglio essere un ottimo medico piuttosto un pessimo politico. Sembra che politica abbia un magico magnetismo.

Negli anno ’90 abbiamo avuto la stagione dei PM assurti agli onori e glorie patrie per aver svelato tangenti e finanzianenti irregolari ai partiti che preesistevano da decenni quando i finanziamenti provenivano in miliardi di rubli dalla Russia per il PCI e in US$ per la DC ma per i quali non vedevano non sentivano e tanto meno agivano. Non hanno previsto ectabymto meno risolto nulla se non quello di farsi poterw supremo su quelli che suoreni dovessero essere perché eletti dai cittadini in libere elezioni.

Poi c’è stata già in quegli anni e fino a Renzi la stagione degli Economisti che hanno privatizzato alla carlona svendendo a stranieri e indigeni settori strategici che in nessun altro paese francoteutonico ha voluto fare e poi hanno liberalizzato non per migliorare la concorrenza ma trasferire ai privati la rendita di posizione di aziende strategiche come Autostrade. Privatizzazioni e liberalizzazioni che nemmeno un politico delka 2a repubbica con la sola elementare non si ssrebbe mai sognato di fare. Non solo questo.. ma come premier e ministri non hanno previsto ne risolto nulla ma messo il paese e il ceto medio in una situazione di decadenza e degrado.

Ora è la volta dei virologhi per i quali mai nessuno ha saputo generare tanta confusione di analisi linguaggio e solyzioni sotto il cielo. Non hanno saputo prevedere né prevenire e a quanto sembra non sanno risolvere nulla o ben poco.Ecco!! Cosa ci si può aspettare qualcosa di diverso nel proporre e candidare alla gestione politica qualcosa di diverso da politici provenienti da esperienze politiche fallimentari del XX secolo come i già.ex.post picisti e sinistra dicista e privo di esperienza anche nel gestire un bar come ripete di frequente l’ex ministro Calenda?.

La politica è si gestione ma soprattutto è prevenzione e capacità di prevenire e creare soluzioni che la tecnica non sa fare.

Ci vogliono buoni politici che non si inventano per strada alla Di Battista Fico Bonafede… e nemmeno da chi ha dimostrato di gestire in modo mediocre regioni o grandi enti locali come Zingaretti.

È per questo che siamo ridotti cosi e *non andrà rutto bene*. L’unica speranza sarebbe tornasse in servizio lo stellone d’Italia. Ma mi sa che si sia ormai arrugginito o andato in grande depressione come un po’ tutti noi.

ORA CÈ PURE E NON CI MANCAVA! Il partito dei virologi.L’elemento fondamentale del populismo è che vive di popolarità. Per sopravvivere ha bisogno di nutrirsi di figure popolari, quali che siano in quel preciso momento. È un buon modo per capire cosa fare quando è ora di votare: se è di moda, è sbagliato e và evitato. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo