SIAMO CERTI CHE SARA’ UN BEL FUTURO?

E’ molto difficile muoversi nella giungla dell’informazione cercando di separare le notizie vere dalla marea di quelle false che le sovrastano per numero. Aggiungo che i media più accreditati, le cui fonti sono più verificabili, quando si tratta di approfondire argomenti di carattere scientifico, come nel caso della pandemia SARS-CoV-2, o ne riferiscono in modo superficiale e contraddittorio, o risentono di una sorta di imbarazzo nell’affrontare temi che si perdono nei meandri frequentati esclusivamente dagli addetti ai lavori superspecialistici del complesso scientifico-industriale.

Io ho grande considerazione per il progresso scientifico e tecnologico, rifiuto le teorie complottiste, da quelle sulla cospirazione biblica ai No Vax, che portano tutte a forme discriminatorie o razziali, ma ho sempre pensato che ogni cosa, anche quella che si presenti come la migliore soluzione al mondo, debba sottostare ad un controllo democratico allo scopo di non ledere, bensì di salvaguardare e accrescere i diritti degli individui, la cui somma costituisce l’insieme dei diritti umani e sociali.

Partendo da queste premesse sto cercando da settimane che qualcuno, un politico di qualsiasi rango o provenienza, ma riconosciuto da me come “tecnico della democrazia” (escludo sovranisti e populisti), mi spieghi cosa stia effettivamente accadendo non solo sul progresso nella ricerca del vaccino anticovid, ma soprattutto su quello che, parallelamente si sta ricercando nel campo assai sensibile per la democrazia dell’Identità Digitale. Due strade apparentemente diverse che, non da oggi, cercano una convergenza che nella pandemia sembrano trovare un’occasione accelerata di incontro.

Seguiamo due piste facilmente verificabili da tutti sui siti web ufficiali.

La prima riguarda la ID2020 Alliance, una partnership globale nata nel 2015 ad opera di grandi imprese informatiche, enti di ricerca e filantropici (Accenture, Gavi, IDEO.ORG, Microsoft, Rokefeller Foundation) che ha come scopo di “migliorare la vita dei cittadini” attraverso lo sviluppo e la diffusione “dell’identità digitale”. La ID2020 Alliance è accreditata dall’ONU (la sua prima riunione si è svolta in quella sede) ed ha ottimi rapporti con molti governi, compreso quello italiano, anche tramite un suo ambasciatore di rilievo come Bill Gates. Il suo scopo originario era quello di fornire una identità certa (digitale) a 1,5 miliardi di persone del mondo sottosviluppato, per consentire loro di accedere a programmi e servizi di sostegno. Come? Attraverso l’uso dei Quantum Dot (QD), una tecnologia assai sofisticata sull’applicazione, anche medica, della quale lavora da anni l’MIT di Boston, anche col sostegno (20mln di dollari) di Gates.

Seconda pista: il QD è una confezione di elettroni di dimensioni infinitesimali che sollecitata da remoto crea “atomi artificiali” in grado di recepire “ordini” ed eseguirli in tempo reale. Il QD è già usato in molti prodotti dell’industria elettronica. L’Alliance propone di usarli non solo per dare un’identità indelebile alle persone, ma anche come mezzo per accedere potenzialmente ad una quantità infinita di servizi e, nell’occasione della pandemia, per monitorarne l’andamento a partire dal controllo costante dello stato di salute degli “impiantati”. Curarli anche, visti gli studi dell’MTI sulla loro applicazione in campo medico (nanomedicina).

Il QD, dunque, non è un farmaco, da qui l’interesse delle major informatiche, ma iniettato o tatuato nel corpo (QDQDTattoo come propone Gateses), è in grado di trasmettere alle cellule malate, o a un virus, le stesse frequenze che produrrebbe un farmaco per aggredirle e sconfiggerle. La letteratura internazionale su queste ricerche e la loro sperimentazione, per ora in laboratorio, è ampia e accreditata. In Italia il, così detto, TFF “trasferimento farmacologico frequenziale” è già stato sperimentato con successo anche se in forma ancora solo sperimentale.

Si tratta sicuramente di un grande progresso scientifico che può essere assai utile all’umanità. Per questo l’Alliance propone di utilizzare la vaccinazione di massa contro il coronavirus, accelerandone la ricerca, come piattaforma di massa per impiantare contestualmente i QDTattoo. Potenzialmente a 7 miliardi di persone.

E su questo, invece di concludere, si apre il discorso. Perché è impossibile non porsi domande ineludibili difronte ai problemi etici e politici che tutto questo comporta.

Se attraverso il combinato disposto tra Identità Digitale e QDT puoi controllare e “governare” le cellule umane malate chi garantisce e come che questo non possa essere fatto anche con le cellule sane?

Chi governa e controlla tutto questo?

I siti di ID2020 Alliance e degli associati ripetono costantemente rassicurazioni sulla privacy e sulla autogestione dei dati personali, ma al di là di queste affermazioni generiche qui non si tratta di privacy, ma del fatto che qualcuno possa avere il controllo dei corpi e delle menti delle persone attraverso la possibilità di “governarne” le cellule da remoto. Si ha persino l’impressione che giochino a rimpiattino dicendo che non vogliono impiantare un microcip. Infatti il QDT non lo è, e i media si accontentano.

Chi può assicurare che questa possibilità di controllo e governo non possa essere gestita da mani sbagliate?

Non do nulla per scontato, anche se quanto scritto fin qui lo si trova sui siti ufficiali dei soggetti citati, non frequento quelli complottisti o No Vax. Prima di scrivere questo post ci ho pensato settimane, non voglio essere preso per uno di loro. Ho scritto a politici che conosco e a giornali di cui mi fido. Nessuna risposta.

Vorrei essere smentito, che qualcuno mi dica che è tutto sotto controllo democratico. Chiedo troppo? O si deve lasciare alla destra e ai No Vax di fare disinformazione e confusione su questo, magari per imbarcarci tutti su una china “securitaria” che, non smentita autorevolmente, ma non sul piano scientifico, ma politico, mi sembra assai pericolosa.

Abbiamo rinunciato a margini di libertà per combattere il terrorismo, ad altri ancora per combattere la pandemia, ora dovremmo rinunciare a noi stessi per vivere in un mondo migliore?

Siamo in Occidente. Penso con orrore a cosa potrebbe accadere nei laboratori orientali dove non esiste neanche la parvenza di un controllo democratico.

Qualcuno che non sia un esaltato complottista è in grado di rispondere?

