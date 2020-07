Autostrade a carte scoperte contro Conte:La proposta formulata da Autostrade per l’Italia ”è l’esito di un confronto di un anno e recepisce le richieste dei rappresentanti dell’esecutivo”

Autostrade a carte scoperte contro Conte: “Nostra proposta recepisce proposte Governo” L’azienda auspica che le decisioni sulle concessioni “siano basate esclusivamente su aspetti di tipo giuridico, tecnico, sociale ed economico” e pubblica sul sito la sua offerta.

La proposta formulata da Autostrade per l’Italia ”è l’esito di un confronto di un anno e recepisce le richieste dei rappresentanti dell’esecutivo”. È la replica della concessionaria autostradale del Gruppo Atlantia alle dichiarazioni di Giuseppe Conte che sembrano avvicinare la revoca delle concessioni.

L’azienda “auspica che le decisioni che verranno assunte siano basate esclusivamente su aspetti di tipo giuridico, tecnico, sociale ed economico” si legge in una nota, che lascia così intendere che ci possano essere altre motivazioni alla base della decisione che il Governo dovrebbe adottare nel corso del Cdm convocato per martedì alle 11.

Autostrade per l’Italia pubblica sul proprio sito la proposta inviata sabato al Governo, nella quale aumenta da 2,9 a 3,4 miliardi l’importo a proprio carico per le riduzioni tariffarie, gli interventi di manutenzione e la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. La società non ha accettato la proposta di manleva a fronte di danni civili che potrebbero essere richiesti da terzi al Governo per le responsabilità sul crollo del Ponte Morandi.

