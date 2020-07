AVEVA I NEMICI IN CASA

Tornare a lavorare non è facile perché l’Italia rischia di avere un PIL a meno 11%, se si dimostreranno vere le previsioni europee. Io penso che sia il momento di chiudere le polemiche, di chiudere tutti i dossier aperti, dall’Ilva alle Autostrade, e di aprire questi benedetti cantieri.Matteo Renzi

BRAVO RENZI! Nella Vita contano i fatti , e Numeri , tutto il resto sono solo le chiacchiere contano Zero.

Il Governo Renzi succeduto a al Governo Letta , e’ stato il Governo Migliore degli ultimi 30 Anni.

A chi ha dato tanto fastidio?

E Chiarissimo Matteo Renzi ha dato fastidio ai Palazzi Romani del Potere , ai Manager pubblici, ha dato fastidio con il Referendum perché faceva le Riforme e oggi tutti vogliono e invocano quelle Riforme ……ma tanti Politici le invocano solo a chiacchiere , perché, tra le “Varie” metteva nero su bianco che riduceva stipendi pubblici a Manager pubblici e alla e Regioni , quindo anche i consiglieri Regionali , che prendono i stessi soldi di un Parlamentare……..e ho detto tanto ma non abbastanza tantissimo altro ci sarebbe d ,dire , ma la beata ignoranza o mancanza della conoscenza finché non tocca il fondo forse non sarà Contenta.

Qui tante chiacchiere ma l’Unico che si era dimesso e’ stato Lui Matteo Renzi , ripeto l’unico , l”altri stanno la belli e calli e adesso che c’e’ una crisi che per usare un eufemismo e chiamarla solo brutta vince il concorso , ecco che abbiamo mezze calzette a 5 Stelle che intralciano il Lavoro del Parlamento mettono in pericolo i Lavoratori e gli imprenditori .

E poi abbiamo i peggioro traditori che tanto hanno ricevuto e nulla hanno restituito a questo paese al Leader che ha rimesso in moto il Paese.

Gente che perderà ancora Voti e non lascia lavorare come la situazione di emergenza richiede.

E per non farci mancare niente un Salvini che afferma che la Lega oggi rappresenta i Valori di Berlinguer, vabbè quello sara’ colpa del gran caldo che ai testun non piace e li fa, sragionare

AUGURI ITALIA , AUGURI A NOI .

