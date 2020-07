COME SI PUÒ ANDARE AVANTI CON ISTERIE POLITICHE

In commissione Giustizia del Senato e andata in discussione una proposta di legge per l’istituzione, il 17 giugno data dell’arresto di Enzo Tortora, della giornata in ricordo delle vittime degli errori giudiziari.

Si tratta di un solo articolo di un testo unificato di due diverse proposte, ma simili, di Italia Viva e Lega, promosse dal Partito Radicale e appoggiate da molti senatori di tutti gli schieramenti politici.

La prima parte della legge istituisce la giornata indicandone data e titolo, la seconda parte, come tutte le leggi istitutive di questo tipo (vittime della mafia, vittime del lavoro etc), promuove iniziative pubbliche per ricordare le vittime e gli errori ormai patologici (1000 incarcerati ingiustamente ogni anno, alcuni per anni, con un esborso di circa 29milioni l’anno di risarcimenti da parte dello Stato). Stiamo parlando di vite innocenti distrutte per indagini condotte male e giudizi sbagliati entrambi in modo acclarato, talvolta pervicacemente sostenuti dai responsabili allungando la sofferenza di persone innocenti.

Ieri si è appreso che tre senatori del PD, Mirabelli, Cirinnà e Valente, hanno presentato un emendamento soppressivo di tutta la seconda parte dell’unico articolo, riducendo la legge alla sola istituzione della giornata, senza che vi sia più nessuna indicazione sul suo significato e su come celebrarla degnamente.

Per quale motivo? Secondo quale logica i tre senatori vorrebbero ridurre quella legge ad una inutile e vuota data che nessuno conoscerebbe? Evidentemente hanno vergogna della malagiustizia e non vogliono che se ne parli, trattando quelle vittime innocenti come immondizia da nascondere sotto il loro tappeto.

Speriamo che la commissione giustizia non approvi quell’emendamento soppressivo, ma resta la vergogna di un atto dettato solo da isteria politica e dispetto.

