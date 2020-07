DL SICUREZZA & CAOS BERLINGUER

La Consulta dichiara incostituzionale negare l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo.

Nel mentre scoppia il dibattito su chi sia l’erede di Enrico Berlinguer: Salvini provoca e il PD ci casca pubblicando una sua foto con il logo di partito.

Sommessamente fatemi dire una cosa.

Che ne dite, tutti, di far parlare i fatti anziché i proclami?

Che ne dite, almeno stavolta, di non aver cura dei like ma di chi ha bisogno di una mano per non “annegare” in tutti i sensi?

Che ne dite, quindi, di stralciare una volta per tutte i Decreti Sicurezza?

Sono sicuro che lo stesso Berlinguer – e chi ancora crede nei valori di solidarietà e giustizia sociale – gradirebbe.

