Illustrissimo Avvocato e inconcludente parolaio che si fa passare(falsamente) difensore degli Italiani, nonché Presidente del Consiglio dei Ministri voglia scusare l’ardire di un ignorante come me

Illustrissimo Avvocato degli Italiani, nonché Presidente del Consiglio dei Ministri voglia scusare l’ardire di un ignorante come me, ma sig. Presidente pare che Lei sia stato indotto in equivoco: noi Italiani abbiamo già un eccessivo numero di nemici e problemi gravi da risolvere per cui non sentiamo minimamente il bisogno di trovarne dei nuovi per di più capziosi.

Posso capire che stia navigando a vista e senza una precisa idea di come uscirne per cui un nuovo nemico distraendo il popolo gli possa essere utile concedendole un breve secondo di tregua.

Il problema è che il tempo è limitato e se n’è già sprecato troppo, inoltre rompere un accordo in essere si può fare solo a prezzo di pagare penali pazzesche, che Lei ha il potere di decidere essere necessarie (previa verifica parlamentare) e noi in caso che ciò passasse avremmo l’obbligo di pagare.

Lei capirà, che noi saremo tutt’altro che felici, di un ulteriore sacrifico, non strettamente necessario.

Lei deve decidere da che parte stare, noi siamo poca cosa ne siamo consci e non abbiamo la pretesa che stia dalla parte di noi che con fatica abbiamo sempre lavorato e a cui il reddito di cittadinanza non è mai piaciuto,

Anzi per chiarezza per quanto mi riguarda la ricuso come legale, pur sapendo di aver un somaro per cliente, preferisco difendermi da solo.

Avevo un amico che si riteneva un abile giocatore di poker, che quando aveva perso tutto: comprese le chiavi della macchina, le scarpe ed i calzoni per non ammettere l’evidenza di non aver più nulla da giocare, trovava il modo di litigare per uscire, a suo dire salvando la faccia, con una mano dietro e una davanti. Ripensandoci mi sorge un dubbio: non è che stia cercando di fare questo con la gazzarra sulle autostrade?

