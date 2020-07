O FA LO GNORRI O E UNO DEI TANTI INCOMPETENTI GOVERNATIVI ALLO SBARAGLIO POVERA ITALIA E ITALIANI.

“Dai Benetton proposte imbarazzanti, Stato non può essere loro socio” Giuseppe Conte al Fatto e alla Stampa sul dossier Autostrade: “Prendono in giro i familiari delle vittime del Ponte Morandi. Non hanno ancora capito che questo Governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull’altare dei loro interessi”

Ora ammesso che non sia tattica, in gioco non c’è la “poltrona” di Conte o di chi altro ma il governo del paese in una situazione straordinariamente difficile. Non c’è solo il virus, ma anche una situazione economica difficilissima e una trattativa “mons-tre” con l’europa. Pensare ad elezioni in questo momento sarebbe una follia e col quadro politico che c’è non vedo proprio la possibilità di un “Monti 2.0”. Direi che mai come oggi va salvaguardata la stabilità del governo,e calerà le braghe.

Io non so quali fossero le richieste del governo: se era la cessione del controllo qualsiasi proposta che ponesse Atlantia sotto il 38% di ASPI andava bene, se volevate la cessione TOTALE della partecipazione invece andava detto. A me pareva non fosse mai emerso in nessuna dichiarazione che si volesse l’estromissione totale dall’azionariato della società, se fosse così allora non c’è trattativa, che trattativa è chiedere a qualcuno di cedere l’88% di una società? Si chiama esproprio, revocate e basta pls che facciamo prima e le cose si chiamano col loro nome.

a) Che c’entra la famiglia Benetton, che ha solo la sventura (visto l’andamento del titolo) di possedere un 30% di azioni della società che a sua volta detiene l’88% di Autostrade SpA?

b) Perché il governo continua a menare il can per l’aia? Se non è soddisfatto della gestione del concessionario, revochi la concessione. Se invece ne è soddisfatto, stia zitto. Se invece sospetta che nella gestione vi sia stato dolo, stia zitto ugualmente, perché a quel punto la questione non sarebbe più di sua competenza, ma della magistratura.

c) È stato il governo a proporre di entrare nel capitale di Atlantia, e adesso si ritrae lamentando che non gli piacciono gli altri soci! Ma in una SpA i soci cambiano di giorno in giorno e di ora in ora, e non si è mai sentito che uno dei soci avesse la pretesa di scegliersi i propri compagni di investimento: ignorando che una società per azioni non è una società di persone.

d) Dio ci liberi dai troppi cialtroni che ci circondano.

E tenete presente che se si va per vie legali che:La relazione del Politecnico di Milano sulla pila 9 – firmata dal rettore siciliano e da un professore compaesano di Conte – e il progetto di rinforzo strutturale del ponte Morandi sono stati per mesi in mano al Mit, che avrebbe potuto ordinare la chiusura del viadotto. Invece che sulle barriere antirumore i nostri magistrati non potrebbero indagare da quella parte? E ora per colpa dei grullini dovremo sborsare 27 miliardi di euro in penali. Altro problema da non dimenticare non è il contenzioso con Benetton che gioco forza sarà risolto per vie e tempi legali. Quindi revoca della concessione immediata, ma chi gestirà, non solo economicamente, Autostrade?! Si profila un’altra Alitalia!

La revoca provocherà l’azzeramento del valore di Atlantia. Quindi brucerà 20 mld di euro + 7mila posti di lavoro + la gestione ad Anas, della quale abbiamo il fulgido esempio della gestione delle strade statali.Io credo che anche il tribunale del più scassato Paese del mondo riconoscerebbe ad Atlantia i danni.Quindi direi che il pacchetto completo tra danni diretti e collaterali supererà tranquillamente i 40 miliardi. Per trovarci tra 10 anni delle mulattiere al posto delle autostrade.Bell’affare…aggiungo se li revocano, ad Atlantia sbocciano prosecco. Il presunto deficit manutentivo della rete è di 20 miliardi circa: uno stato serio li manterrebbe lì a sistemare tutto a spese loro nel corso degli anni, se invece li si revoca tutti i debiti vanno accollati al nuovo concessionario e al massimo ASPI risponde per 600 milioni che sono il capitale sociale. Fissato il gran pavese a Mogliano Veneto XD

Non accetterà e “sacrificare il bene pubblico”? Conte mira a non perdere l’appoggio dei 5S, il che metterebbe in pericolo la sua poltrona. Sicuramente non sacrificherà quella poltrona, frutto di mille equilibrismi. ultima modifica: da

