SERVE! Non dimenticare per poter ripartire.

“L’emergenza Coronavirus e i conseguenti provvedimenti governativi adottati ci hanno posto nella condizione di affrontare con rigorosa osservanza il distanziamento interpersonale, ma anche, seppure in misura più o meno uniformata, il deserto della solitudine. Ci è voluta pazienza, rispetto delle norme e coerenza di comportamenti nell’affrontare questa situazione, privilegiando la riflessione e ponendola con lungimiranza in relazione con le proprie convinzioni, a tutela di sé e per rispetto verso il nostro prossimo”.

“È stato un tempo sospeso, vissuto in un preciso luogo dell’animo di ognuno, nella trepidante attesa che tutto si compiesse. Non ci era data possibilità, in questa precaria circostanza, di cambiare ciò che sta avveniva, ma potevamo senza dubbio decidere come affrontare emotivamente la situazione: certamente, auguriamocelo, con speranza e fiducia, mai con rassegnazione”.

“Ora occorre saper aspettare, poiché siamo smarriti e increduli, consci che la fine della pandemia non sarà a breve termine, anche se siamo affrettatamente desiderosi di riudire più chiaramente le parole fin qui ovattate da banali mascherine e svelare così, anzitempo, sinceri e contagiosi sorrisi.

Serve anche non disperdere la capacità di emozionarsi per i tanti luminosi esempi di eroismo ed abnegazione in una lotta condotta con armi diverse e troppo spesso impari contro il medesimo male. Spargiamo quindi, con altruismo e riconoscente generosità, quel lievito per le emozioni che chiamiamo sensibilità”.

“Abbiamo abitato uno spazio esiguo chiamato pausa. Vissuto in una aspettativa con la parvenza d’una sospensione, che comprime il tempo trattenendo il tutto e tuttavia l’attesa contiene la promessa di recuperare i giorni perduti, per ritrovarci di nuovo vicini finalmente di nuovo in cammino, insieme, ricercando nuovi e condivisi percorsi, forse pure aspri sentieri. Ora sperimenteremo nuove possibilità, per cogliere il senso profondo del nostro andare, lento ma costante, talvolta faticoso e bisognoso d’una sosta ma pronti a ripartire”.

“Ci sorprenderemo, immancabilmente, nello scoprire l’unicità dell’armonia nelle sue multiformi espressioni, riconducendola nell’esperienza comune. Quando cesserà l’illimitato vagare del virus, perché questo dovrà accadere, allora avranno dimora una rinnovata vita e luminosi giorni. Sarà per noi come riaffiorare da un gorgo e avremo finalmente negli occhi un rapido sorriso”.

