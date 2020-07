Vicenda triste. Molto triste. DELLE FACCE DI TOLA. DICONO A BRESCIA.

Succede che il 5 febbraio 2019, dal ministero delle Infrastrutture a guida Toninelli parte una lettera. Il destinatario è il commissario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova. L’indicazione che si dà è che il nuovo ponte, una volta ultimato, vada consegnato a chi è titolare della concessione autostradale. Cioè i Benetton.

Succede che quando questa lettera, ieri, diventa pubblica, Danilo Toninelli, preso in contropiede e in palese imbarazzo, risponde di non aver mai visto quel foglio, che il rapporto con i concessionari non li tiene il ministro ma i funzionari e bla bla bla. Oggi ha persino detto che questa storia è una fake news.

Succede inevitabilmente che la costruzione demagogica e populista su Autostrade appare finalmente per quella che è: un castello di sabbia. Due anni a gridare “revoca, revoca, revoca”, da Di Battista a scendere, per poi venire a sapere che mentre Toninelli ripeteva in tutte le salse “No Benetton, no Benetton, io non ci casco”, dalla porta accanto a quella sua partiva una lettera scritta non dal primo passante di Piazzale di Porta Pia numero 1, ma dal numero due della Vigilanza sulle concessioni autostradali.

Succede, come nelle migliori tradizioni italiche, che la risposta più semplice, ma più imbarazzante di chi non può non sapere, sia in genere che tutto è avvenuto “a mia insaputa”.

Succede che “a mia insaputa”, risposta consumata della seconda Repubblica e di scajoliana memoria, venne sostituita dal governo del cambiamento con la famosa “manina”. La manina dei funzionari, dei burocrati, di chi voleva mettere i bastoni tra la ruote del carro del cambiamento.

Ora, manina o no, su questa vicenda triste, molto triste, due sono le cose: o siamo ancora una volta di fronte all’incapacità e all’inadeguatezza al potere, o questa è la storia di chi, sulla sorte dei Benetton, in piazza con la mano destra abbassava il pollice e nelle stanze del ministero con la mano sinistra lo alzava, firmando la proroga.

Pollice verso, pollice all’insù. La spiegazione più calzante della demagogia e del populismo.

