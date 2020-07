Chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato? Con questi patroni avvenire triste e segnato. Renzi, l’unica tua colpa non aver rottamato di più. Non sbagliare una seconda volta… se ti capiterà.

Carlo De Benedetti: “Favorevole a un governo Pd con Berlusconi” L’Ingegnere sul Foglio va anche oltre: “Ma accompagnato anche dal benservito a Conte che rappresenta il vuoto pneumatico”

L’Ingegner Carlo De Benedetti, nume tutelare del giornale prossimo venturo, il Domani, in una intervista al Foglio apparecchia la sua prospettiva politica.

“Se si tratta di isolare Salvini e Meloni trangugio anche Berlusconi al governo con la sinistra – dice-. Ma accompagnato dal benservito a Conte che rappresenta il vuoto pneumatico. Mai avrei immaginato di dire che al mondo esiste qualcosa di peggiore di Berlusconi. E sia chiaro continuo a pensare che il livello di corruzione morale che lui ha introdotto nel paese abbia costituito un periodo nero della nostra storia. Se non era per Scalfaro avremmo avuto Previti ministro della Giustizia. Eppure sono pronto a trangugiare il rospo”.

De Benedetti non ha alcuna stima degli attori politici del tempo presente. Meloni? “E’ figlia del fascismo – aggiunge- e io il fascismo me lo ricordo da bambino con orrore”. Salvini? “E’ un selvaggio privo di qualsiasi cultura”.

Conte? “Quanto a Conte, basta il caso Autostrade per qualificare la sua nullità. E’ l’unico che ha beneficiato del Covid!”.

Per cui non resta che Silvio: “Berlusconi rappresenta nel mondo dell’economia e della politica quello che Alberto Sordi è stato nel cinema. L’arciitaliano -osserva l’Ingegnere-. Un grande artista, Sordi. E un grande imbroglione, Berlusconi. Ma comunque un grande”.

Sono pienamente d’accordo.Salvo il fatto che la cosa non si farà,perchè i grillini si opporranno e il PD e FI da soli non vanno da nessuna parte.Insomma solo ” teoria”. Ma ci rendiamo conto della complessità del ruolo geopolitico del nostro Paese, della sua travagliata evoluzione storica, e del gioco di equilibri politici che ne fanno una pedina strategica degli equilibri mondiali? Non dobbiamo perciò considerare prioritario garantire una difesa politica di esso e una sua stabiltà all’interno di valori che l’offensiva pandemica rischia di far precipitare con le derive più inquietanti? Ci rendiamo conto quanto sarebbe esiziale che questo punto di equilibrio dovesse precipitare nel caos? E cosa esso significherebbe a partire dall’unione europea e dal suo ruolo nel mondo?

Si susseguono insistenti queste voci di ingresso di FI in maggioranza, ora la grancassa mediatica tenta in tutti i modi di rendere accettabile Berlusconi (prima Prodi, ora De Benedetti, i giornalisti non si contano). ora, al di là del problema della coerenza di una sinistra che per vent’anni ha presentato B. come il male assoluto e ora sembra essersene dimenticata, non si capisce quale possa essere il disegno politico. in questo Parlamento anche mettendo assieme PD+FI+IV+LeU++Europa non si raggiunge la maggioranza: non si governa senza M5S o Lega.

ora, la Lega si è sempre pronunciata contro un governissimo (e come potrebbe governare col PD? perderebbe un sacco di consensi, sarebbe una mossa suicida); il M5S, nell’ipotesi di un accordo con B., si frantumerebbe, manterrebbe la poltrona ma anche in questo caso sarebbe una mossa suicida. a che pro? ma poi: quale vantaggio porterebbe un tale governo-macedonia per la governabilità e le riforme? abbiamo visto che si fa fatica a governare in due (governo gialloverde) o in tre-quattro (governo giallorosso) perché le posizioni sono incompatibili: come si può immaginare che immettere altre forze in maggioranza possa sbloccare la situazione?

Chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato? Con questi patroni avvenire triste e segnato. Renzi, l’unica tua colpa non aver rottamato di più. Non sbagliare una seconda volta… se ti capiterà. ultima modifica: da

