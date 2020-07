CONTE TUONA CONTRO AUTOSTRADE RENZI FRENA

Ho appena finito di leggere la mossa del cavallo. Mi sono commosso! Come si fa a non ascoltare e seguire un uomo politico come Renzi! Dov’è un altro politico alla sua altezza!! Con la confusione politica di questi ultimi anni non ascoltarlo e seguirlo è un insulto alla ragione!

Stacca Matteo, stacca. Con questi non c’ e’ nulla da spartire. Lodevoli intenzioni, quelle della partenza, ma se quello che doveva fare il freno(PD) alle mene degli idioti si trasforma in ulteriore motore, non c’ e’ ragione di continuare.

Ma cè gente che dice: Caro Matteo dici cose molto corrette, purtroppo ti devi parametrare all'(intelligenza) degli elettori. Se lo fossero I.V. non starebbe al 2,8% dato Istat, ma starebbe almeno in doppia cifra.Ma forse Non è colpa degli elettori, molti dei quali, in questa fase drammatica hanno anche altro cui pensare. La colpa, a mio avviso, è di quei soloni di ritorno (cc.dd. opinion leaders) alla Mieli o alla Galli Della Loggia che, a tempo scaduto, se ne escono con frasi di approvazione delle proposte fatte da Matteo Renzi. Qui serve aggregare e questo è possibile soltanto con una informazione diffusa, seria e mirata!E lo vado predicando da qualche annetto: I.V. si DEVE dotare di uno staff di comunicatori professionisti senza di che si resta ancorati al 2’8% e quindi si corre il serio rischi con uno sbarramento anche solo del 3% di non entrare in Parlamento. Sarebbe una tragedia.

Concordo e condivido appieno i vostri commenti purtroppo pare che agli italiani, il modo di fare politica di Renzi non piace, inoltre i vari Mieli Cacciari ecc. tutti opinionisti che in passato ne hanno dette di tutti i colori contro Renzi, ora si sono accorti che tutti gli latri Salvini, Meloni, Berlisconi e quelli tuttora al governo , non hanno le capacità oratorie e politiche di Renzi ed in qualche modo cercano di riabilitarlo. Ma comunque sono contro di lui, ancora una buona parte dei quotidiani. quei talk show spazzatura che son inguardabili stante la loro bassezza, ignoranza e mediocrità dei conduttori. La cosa che mi inquieta in questa faccenda

è l’attacco diretto , esplicito contro la famiglia BENETTON ! Come in tante altre situazioni tragiche, quelle che colpiscono il sentimento popolare che chiede giustizia , si individua il nome di eccellenza sul quale indirizzare la rivendicazione sociale, e il principio di GIUSTIZIA si trasforma immediatamente in vendetta che punisca il colpevole che È PURE RICCO ! Ma non viene mai in mente a nessuno di verificare i documenti redatti dai tecnici verificatori, ed il rapporto con i ministeri che devono tutelare il patrimonio pubblico? Perché invece si prende di mira solo e subito il nome di rilievo che partecipa ad una SOCIETÀ della quale partecipa in quota , SOCIETÀ che sarà chiamata in causa per danni economici , ma perché viene ritenuto responsabile delle morti come se fosse colui che avrebbe impedito gli interventi di lavori di consolidamento?? Insomma mi turba moltissimo la POLITICA che aizza l’opinione pubblica in modo confuso ma in direzione del capro espiatorio più facile sul quale incanalare ODIO E RESPONSABILITÀ ! CERCHEREI LA VERITÀ DOCUMENTATA E CHIEDEREI AL GOVERNO DI SPEGNERE L’ODIO ORIENTATO SU SINGOLE PERSONE , oppure viene il dubbio che il governo abbia deciso più semplicemente di nascondere sotto l’odio ai BENETTON le carenze e confusioni nella gestione del PAESE!

CONTE TUONA CONTRO AUTOSTRADE RENZI FRENA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo