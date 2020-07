E Renzi disse: “Qui qualcuno vuole rompere…”

L’ex premier scrive ai suoi: “Su Mes, Autostrade e nomine la maggioranza sbanda”. Il risiko delle commissioni (con Iv che soffre), le tensioni tra Conte e Di Maio, i dubbi di Franceschini. Certo, a metterli uno in fila all’altro, fanno quasi impressione. Nodi irrisolti che s’aggrovigliano in un viluppo di litigi, incognite, baruffe. E quando Matteo Renzi, poco dopo le tre del pomeriggio, li elenca ai suoi parlamentari, si capisce che l’aria sul governo s’è fatta fosca assai. “Mes, Autostrade, Autorità di garanzia e Commissioni. Purtroppo su questi temi la maggioranza sta sbandando fin troppo. Sembra che qualcuno voglia tirare o rompere la corda”. E del resto, per ciascuno degli argomenti indicati dire solo no,vuol dire rompere il gioco e i giocatori. Il populismo urla slogan. Si dica la verità, anche se si perdono punti nei sondaggi.Proviamo a fare politica seria, con la P maiuscola. Sulle concessioni autostradali MES ec. la soluzione seria e praticabile c’è. Ed evitiamo di andare a rimorchio dei populisti.Matteo Renzi

