Il non decidere e non fare in questo momento lo si paga carissimo..

È evidente che qualcosa non ha funzionato. Ma mentre aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso c’è qualcosa che possiamo fare: rivedere tutto il sistema delle concessioni autostradali. Tutti quelli che dicono “Aver dato un sacco di soldi ai Benetton è stato sbagliato” trovano la mia condivisione ma devono andare a bussare alla porta del governo Berlusconi del 2008. Per informazioni citofonare Salvini e Meloni.Il populismo urla slogan. Si dica la verità, anche se si perdono punti nei sondaggi.Proviamo a fare politica seria, con la P maiuscola. Sulle concessioni autostradali la soluzione seria e praticabile c’è. Ed evitiamo di andare a rimorchio dei populisti .Tornare a lavorare non è facile perché l’Italia rischia di avere un PIL a meno 11%, se si dimostreranno vere le previsioni europee. Io penso che sia il momento di chiudere le polemiche, di chiudere tutti i dossier aperti, dall’Ilva alle Autostrade, e di aprire questi benedetti cantieri.Matteo Renzi

