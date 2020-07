Malumori interni e questioni di genere. Così il M5s cambia cavallo per l’AgCom: non andrà Emilio Carelli, ma Elisa Giomi. E così per l’ex deputato non si libera alcun seggio.

L’incastro perfetto che non lo era. La congiunzione astrale che, nella mente di qualche dirigente del M5s, avrebbe potuto consentire ad Alessandro Di Battista di tornare in Parlamento, è durata giusto il tempo di qualche ora, lo spazio breve di una suggestione estiva. Poi i malumori dei gruppi grillini alla Camera, e soprattutto al Senato, hanno fatto abortire il piano, fino al messaggio inviato dai direttivi a cinque stelle alle loro pattuglie quando stava per scattare la mezzanotte di ieri.

Se ritorna in sud America non è che se ne accorge qualcuno può stare tranquillamente a me personalmente non me ne frega cazzo di gongolo !

La cosa che mi interessa immensamente e che interessasse anche a voi carissimi signori cittadini, la partecipazione e la democrazia non consiste ad andare ( sempre più pochi) a votare ogni 5 anni.

Il numero elevato di legislatori ( vale in tutti i campi per il numero dei dirigenti o amministratori ) non può, non potrà e mai ha dato qualità ai nostri usurpatori del titolo di ” onorevole”. La prova scientifica che i legislatori (945 più i mille dei consiglieri regionali )hanno totalmente fallito nel loro compito ( ma non per i loro interessi ) sta nel risultato economico , sociale e sanitario per il popolo italiano.

In qualsiasi paese o azienda verrebbero cacciati con un calcio in culo, condannati o finiti in carcere. Si va dal record mondiale del nostro debito pubblico. Ai sempre più italiani, che abbandonano il nostro paese. Alla mancanza di sempre meno culle (siamo ritornati al 1961 e grazie se non c’è lavoro). Al record mondiale dei morti per il virus sui contaggiati e sul numero dei cittadini.

SIAMO AL RECORD EUROPEO DI NON SAPER SPENDERE I SOLDI DELLA “UE ” SU 77 MILIARDI ABBIAMO SPESO SOLO 27. IL MINOR NUMERO DI LAUREATI. AL RITORNO DELL’ANALFABETISMO . A UNA SEMPRE MAGGIORE DISEGUAGLIANZA. AL NUMERO PIÙ ALTO DI DISOCCUPATI, ma il peggiore è quello DEGLI INATTIVI.

IL RECORD DI DISAFFEZIONE ALLA LETTURA DI GIORNALI E LIBRI. Il record della violenza sulle donne. Una corruzione in tutti i campi dalla politica ai militari, nella magistratura, negli imprenditori e in tutte le caste. Abbiamo tutti i tipi di mafie, camorra, ndrangheta, sacro corona unità, e in tutte le regioni , ormai tutta al nord. Una delle peggiori giustizia al mondo.

Abbiamo avuti una seria infinità di tragedie e sempre senza colpevoli. In Regione Lombardia sono stati capaci di operare lo stesso pazienti fino a 11 volte per il profitto. E ancora tanta inefficienza e magna magna.

SE questi risultati sono soddisfacenti per voi è sola una vostra soddisfazione o vi va bene il magna magna autodistruttivo. Ma io ci soffro. E sono arcisicuro che tutto è dipeso dai 945 più i mille dei 21 staterelli.

Quindi se ridimensioniamo un po la testa e fare un po di pulizia nelle poltrone d’oro, sicuramente sarà salutare. Ricordo che la partecipazione è un altra cosa, ma proprio un’altra cosa che andare solo a votare.

La democrazia lo stesso altra cosa come avere una legge severa ( non fatta da 74 anni)sul riconoscimento giuridico dei partiti.

Sicuramente non sarebbero nati i peggiori tre partiti al mondo, come la lega Nord eversiva e spacca ITALIA, F.I. PADRONALE e il M5S DELLA DITTA CASALEGGIO/ GRILLO. POI UNA LEGGE SUI CONFLITTI D’INTERESSI E UNA SU UNA INFORMAZIONE LIBERA E NEUTRA. Speriamo in UN SI SI SI SI SI CONVINTO E RISOLUTIVO PER INIZIARE A MIGLIORARE IL NOSTRO, PEGGIORE AL MONDO , SISTEMA ISTITUZIONALE E STATALE.

Il sogno del gran ritorno di Dibba s'è già infranto.Ma spero che nel più imminente futuro si avveri il sogno per il bene del ITALIA,cioè la scomparsa della setta M5S dal mondo politico ITALIANI che a solo portato caos incompetenza ignoranza,portando l'ITALIA molto vicina al fallimento.

