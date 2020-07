BANDIERE SFILACCIATE E BANDIERINE MESCHINE MA NON DIMENTICARE LA BANDIERA ITALIA

Italia Viva sarà pure un partitino dai sondaggi (falsi) al 2% ma se si è un minimo informati e obbiettivi non può sfuggire che le soluzioni che propone, spesso con mesi di anticipo, alla fine delle sceneggiate tra i partiti maggiori sono quelle che vengono prese. In Italia e in Europa, come nel caso del Recovery Fund partito dal noto voto del Parlamento europeo sulla proposta del gruppo Renew Europe (En Marche + Italia Viva + Liberaldemocratici).

Questa notte il governo, entrato in riunione dopo giorni di bombardamento di Conte e M5S sulla revoca della concessione autostrade ad ASPI (all’88% di Atlantia del gruppo Benetton) , ne è uscito con la soluzione che da mesi proponeva Italia Viva. Per non far pagare agli italiani miliardi di risarcimenti si mantiene la concessione ad ASPI, ma la quota di Atlantia scenderà (si prevede attorno al 12%) ed entrerà al 51% Cassa Depositi e Prestiti, la finanziaria pubblica che dovrà garantire la nuova gestione.

Si sono logorati, e ci hanno logorato, per mesi stando più attenti ai sondaggi che alle soluzioni dei problemi e Italia Viva, che dei sondaggi se ne frega, continua a fare il lavoro libero e positivo per il quale è nata.

La stessa sorte è toccata al Piano Shock, proposto dal novembre scorso per attuare 120 miliardi di investimenti in infrastrutture fondamentali, nascosto dai media per mesi agli italiani, che è stato approvato qualche giorno fa, compreso il pacchetto di semplificazioni che lo accompagnava, cambiando il titolo in “Italia Veloce”. Ricordate la battuta, imbecille, di Zingaretti che alla domanda di un giornalista su cosa ne pensasse del Piano Shock rispondeva “ammazza, Renzi è ricco”? Adesso mettono la bandierina.

Si prepara un’altra bandierina per il varo dell’assegno unico per i figli che è una delle misure principali del Family Act approvato dal governo su proposta della ministra Elena Bonetti (IV). Un lavoro di riforma strutturale a sostegno delle famiglie durato mesi e già circolano in rete le card che lo spacciano come proposta del PD. Facciano pure, a Italia Viva interessa che le cose si facciano. Ma quanta meschinità!

