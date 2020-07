Diciamolo sottovoce se no si incazzano, ma la trattativa ora portata a buona fine con Autostrade non è quella proposta da Renzi e IV?

Autostrade, Benetton diluiti in due mosse: Cdp entra in forze, poi public company e ritorno in Borsa.

La famiglia giù nel capitale in due fasi: prima aumento e vendita diretta di azioni Aspi con l’impegno a non distribuire dividendi. Poi la scissione di Atlantia e l’assegnazione pro-quota dei titoli della concessionaria. La famiglia uscirebbe dal cda e i piccoli si troverebbero in mano direttamente le quote di Autostrade. La società ha proposto anche di vendere tutto e subito alla Cassa depositi e prestiti. L’ipotesi di accordo fa volare la holding in Borsa.

Ovvio che si sarebbe arrivati a un accordo. Il rischio di caduta del governo è inaccettabile per gli scappati di casa del M5S. Ormai sanno per certo che a una nuova elezione solo un terzo di loro rientrerà in parlamento e la priorità è solo sullo stipendio e sul vitalizio. Delle granitiche e non negoziabili promesse elettorali può anche non rimanere nulla, ma il farsi mantenere dallo Stato per premere pulsanti a Montecitorio è molto più importante.

E alla fine non sembra un cattivo accordo per il Cittadino Italiano che ha sudato e pagato personalmente per costruire le Autostrade Italiane,molti anni fa.

Dovete convenire che anche stavolta,c’è per l’ennesima, ha vinto la linea dettata da Renzi. Così, per onestà intellettuale. Ma che ve lo dico a fare.Con la linea dettata da RENZI in effetti si è arrivati a una transizione che di fatto permetterà ai Benetton di uscire, con pochi danni, da ASPI. Niente revoca quindi.E I VARI CONTI CASALINI & SETTA GRILLINA HANNO CALATO LE BRAGHE PORELLI INCOMPETENTI. Doveva andare così..e si sono persi 4 mesi secondo la DeMichelis….così andrà col Mes….come per i No tav…e la Puglia…e l’Ilva……Una continua crisi di identità dei 5S una maggioranza al governo che inanella una serie di sconfitte ideologiche che stanno diventando la catena a cui si impiccheranno…Non escludo che anche nel centrodestra ci siano questi sprazzi di demagogia elettorale ..ma ovvio che chi è al governo ne paga le conseguenze più pesanti…quello del tradimento dell’elettore che ci ha creduto… E così ITALIA VIVA e il PD ottiene la sua vittoria (giusta)…ma il partito (PD) è stressato…Dall’altra c’è la lotta dei lunghi coltelli tra Conte che cerca di prendersi il partito e DiMaio che cerca di riprenderlo,,,Agosto si avvicina e credo che …il governo settembre non lo vede..

TORNANDO AL ACCORDO AUTOSTRADE: Alla fine secondo me più che uscirne con pochi danni, diciamo che i Benetton ne sono usciti vincitori, basta vedere come sta quotando Atlantia in questo momento (+20%). Ora: Nel prossimo futuro sinceramente non riesco a capire se ci guadagneremo: le Autostrade gestite dallo Stato funzioneranno meglio di quando c’erano i Benetton?

Finalmente si pone fine al peccato originale, alla “porcata” fatta da un governo Lega-Berlusconi che ha letteralmente regalato una gallina dalle uova d’oro ai Benetton. Vi ricordo che non fu fatto un contratto di cessione perché la Corte dei Conti non voleva assolutamente avvallarlo, Berlusconi e soci hanno dovuto emanare una legge ad hoc per perpetrare quello che tutti gli economisti riconoscono essere stata una cosa sbagliata che toglieva risorse finanziarie allo Stato e dava troppa discrezionalità ai privati.

ORA: Sotto il 10% e senza CDA , buono.direi apparentemente. Vorrei ora sapere quanto hanno pagato i Benetton quando hanno comprato, quanto hanno investito ulteriormente ( non con i soldi guadagnati da Autostrade ) Quanto hanno re-investito in manutenzione in questi anni.. Quanto hanno guadagnato con i pedaggi, con gli spazi di “ristoro” autostradali..nessun quotidiano che abbia fatto un’analisi seria??? speriamo che il prezzo ora da pagare per Noi Italiani che dobbiamo ri-comprare una Costruzione nostra…e ora “deperita” nelle manutenzioni di gallerie e ponti e ricostruzione di Morandi non sia fuori dal mondo!!!

Come un castello di carte crollano, ad una ad una, tutte le promesse e la propaganda del movimento 5 stelle… tanto tempo perso che rallenta l’Italia che, in questo momento, avrebbe molto bisogno di viaggiare veloce e innestare la sesta marcia. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo