IL FALSO QUOTIDIANO CON TITOLI CUBITALI ESULTA ASSIEME ALLA SETTA M5 STRONZI

Autostrade, Benetton cedono alle condizioni imposte da Conte: la famiglia uscirà rinunciando a tutti i ricorsi. “Atlantia è pronta a passare l’intera quota allo Stato” – Ecco che cosa prevede l’accordo.

La « VITTORIA « di Conte ? +20% in borsa ed i « complimenti « (abbraccio del pitone) dì Franceschini . Io farei gli scongiuri Equivalente a stai sereno.Malgrado i toni trionfalistici del titolo il significato in sintesi è questo : i Benetton hanno ottenuto quello che volevano. Infatti la concessione NON è stata revocata grazie alla De Micheli, al Gualtieri e al Renzi nonchè a tutto il partito dei competenti. Siamo in ottime mani e dobbiamo ringraziare i 5S che con la loro ignoranza e non competenza ancora una volta inghiottono il rospo continuando a raccontarci la storiella della scatoletta che loro apriranno.

Vittoria ? Non sapevo fosse una partita di calcio. E comunque una vittoria politica del M5S non è necessariamente una vittoria dei cittadini. Leggiamo bene le carte e cerchiamo di capire chi ci guadagnerà o, forse sarebbe meglio dire, chi ci rimetterà di meno (Intanto oggi i Benetton hanno ottenuto una rivalutazione del 20% del loro pacchetto azionario). Perché non sarebbe la prima volta che quella decantata come vittoria nasconda concessioni o patti inconfessabili (es. il “taglio delle cubature” nell’operazione dello Stadio della Roma). Chi è troppo attento alla “vittoria” di quello che ritiene essere il suo movimento piuttosto che agli interessi suoi e della collettività ogni tanto prende delle mazzate sui denti.

E POI :In molti commenti (troppi!) ritrovo purtroppo dei grandi maestrini! Tipico degli italiani: tutti allenatori o scienziati, con munizioni di critica infinite e mai un’idea anche solo accennata relativamente a soluzioni. È già tocca agli altri trovarle e non vanno mai bene, è ovvio.… ma che ingenui (o persone in malafede) voi fan dei 5stelle… suvvia, ci dica quali delle seguenti affermazioni non è vera: 1. non c’è stata nessuna revoca (dopo due anni di chiacchiere di Conte, Di Maio, TonTinelli, ecc. ecc.) 2. i Benetton restano proprietari del 10% di ASPI (con buona pace di Di Maio che diceva che lo stato non sarebbe mai stato socio dei Benetton neanche al 2%) 3. i Benetton ricevono un mega-sacco di soldi per le loro quote di proprietà cedute a Cassa Depositi e Prestiti (Cassa Depositi e Prestiti acquista le azioni Benetton non le riceve in regalo) 4. i Benetton non faranno parte del consiglio di amministrazione ma, avendo il 10% delle azioni, continueranno a ricevere il 10% dei dividendi di ASPI Chissà quando i fan dei 5 stelle scenderanno dal pero… ahahah…GRILLINO hai deciso di lasciare tua moglie per Conte ? Stanotte ti sei convinto a diventare gay per questo superuomo che incarna il talento italico mediato tra l’onestà tedesca, la fantasia latina e la fierezza francese ?Onoriamo il movimento per averci donato un uomo dalle qualità straordinarie, che ha superato tutte le aspettative, leghista negli anni dispari e piddino negli anni pari. personalmente non vedo l’ora di vederlo in versione 2021,sempre che non assurga al cielo e sieda alla destra del Padre…ops forse alla sinistra !! PER Quale interesse? Quello di mantenere la poltrona il più possibile. Per fare ciò, annunci roboanti sotto la regia di Casalino, “Potenza di fuoco”, “modello Italia”…mentre il Paese va a rotoli. Peggio di tutti fra i 57 paesi industrializzati per gestione della crisi con crollo del PIL, chiusura di aziende, disoccupazione. Rinvio di ogni decisione per evitare guerre. Come Autostrade. Ancora nessuna chiarezza e soprattutto, cosa migliorerà per i cittadini? Povera Italia!

Vittoria ? Non sapevo fosse una partita di calcio. E comunque una vittoria politica del M5S non è necessariamente una vittoria dei cittadini. Leggiamo bene le carte e cerchiamo di capire chi ci guadagnerà o, forse sarebbe meglio dire, chi ci rimetterà di meno (Intanto oggi i Benetton hanno ottenuto una rivalutazione del 20% del loro pacchetto azionario). Perché non sarebbe la prima volta che quella decantata come vittoria nasconda concessioni o patti inconfessabili (es. il “taglio delle cubature” nell’operazione dello Stadio della Roma). Chi è troppo attento alla “vittoria” d di quello che ritiene essere il suo movimento piuttosto che agli interessi suoi e della collettività ogni tanto prende delle mazzate sui denti.

Finalmente? Ma la REVOCA dov’è? I 5s chiedevano la REVOCA e non “l’interesse generale” (che poi è quello “particolare” in questo caso). Glielo dico io dov’è la revoca …. MOLTO LONTANA … altro successo stellare … Dignità? Grazie al premier? Un articolo veramente surreale ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo