Negare delle risorse vitali al Paese è l’ennesima follia di una politica ottusamente ancorata a degli slogan senza legame con la realtà. Chi dice no al MES, dice sì all’aumento delle tasse. Matteo Renzi

Tra gli imbarazzi, scompare il Mes.Come da copione già trapelato nelle scorse settimane, la dibattuta questione degli aiuti del Meccanismo europeo di stabilità non viene citata oggi nella risoluzione di maggioranza approvata in Parlamento in vista del Consiglio europeo di venerdì e sabato. In vista del Consiglio Ue, ok del Parlamento alla risoluzione di maggioranza che non cita il Fondo Salva Stati: si valuterà solo dopo il Recovery fund. Conte ai frugali: “Flessibili sui rebates se non tagliate i 750 miliardi”. Ipotesi di summit Ue in due tappe.

Troppi Renzi mancano in questo governo …..l’importante ascoltarlo….chissà che non si vada meglio….Rivendica ogni giorno di più il ruolo della politica contro la tecnocrazia e la superficialità, contro l’esasperazione del sondaggio e del consenso, contro la dittatura dell’istante che vanifica gli sforzi di chi ha un progetto. Non ho timore di affermare che la politica deve fare il suo mestiere oggi, prevedendo e costruendo il futuro. Se il Governo è sapiente, lungimirante, giusto e coeso al pari della maggioranza Politica che lo sostiene non può che vincere, e quindi dare i risultati. Guai ad agire ognuno per conto proprio e guai anche a non essere sempre il noi invece dell’io. Questa coalizione politica può fare molto, può proprio in questo frangente difficilissimo, con l’aiuto dell’Europa, cambiare l’Italia. Renzi spero che gli italiani capiscano e ti seguano , grazie

Grande Matteo sempre sul pezzo,insisti ce la farai a farglielo capire a questi incapaci ancorati sempre sul NO, fa che si diano una mossa non se ne può più,abbiamo bisogno di quei fondi è urgente. Auspico che Conte se ne faccia una ragione e faccia la scelta giusta per noi come l'ha fatta per la revoca di Autostrade

