La lettera inoltrata al premier Conte dalla ministra De Micheli ancora il 13 marzo. E ieri sera dopo una grossa lotta di Italia Viva e PD,hanno salvato ulteriore aggravio erariale il contribuente ITALIANO.

Ventitré miliardi. Ecco quanto costerebbe togliere le autostrade ai Benetton. Cifra ben lontana dai 7 miliardi indicati dal governo nel decreto Milleproroghe, abbassando unilateralmente il tetto del risarcimento ad Autostrade. È tutto scritto in una lettera dell’Avvocatura dello Stato esaminata nottetempo dal Consiglio dei ministri convocato per studiare la strategia nel «pasticciaccio autostrade». Come riportato , il contenuto della missiva è citato in uno scritto della ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli il 13 marzo: «Il predetto Organo legale (l’Avvocatura ndr)» evidenzia «come non si possa escludere che, in sede giudiziaria (nazionale o sovranazionale) possa essere riconosciuto il diritto di Aspi all’integrale risarcimento».L’eventuale risarcimento sarebbe legato a «un’eventuale deliberazione negativa della conformità dell’art.35 del decreto legge c.d. “milleproroghe” rispetto ai parametri normativi. Ogni eventuale intervento di codesta amministrazione dovrà, pertanto, tenere nella dovuta considerazione anche tale rischio».

L’avvertimento dell’Avvocatura dello Stato: “Revocare la concessione di Autostrade costerebbe 23 miliardi” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo