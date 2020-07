L’UOMO FORTE SOLO AL COMANDO NO! ABBIAMO GIÀ DATO.

Stato di emergenza: 250 giuristi si appellano a Mattarella.

Scrivono al Capo dello Stato contro la proroga preannunciata dal Governo: provocherebbe «rotture ingiustificate e gravi della legittimità costituzionale».

Un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firmato da 250 giuristi – professori universitari, magistrati e intellettuali – contro la proroga dello stato di emergenza preannunciata dal premier Conte fino alla fine dell’anno oppure fino al 31 ottobre. L’iniziativa nasce dal gruppo “Lettera 150”, un think tank (contenitore di pensiero, laboratorio di idee e riflessioni) che ha deciso di rivolgersi al Capo dello Stato «perché non si verifichino rotture ingiustificate e gravi della legittimità costituzionale».

Nel documento, riportato dall’agenzia stampa Adnkronos, i firmatari esprimono «particolare preoccupazione» per «l’annunciata volontà del Governo Conte di prorogare al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza per la pandemia, tramite una semplice deliberazione del Consiglio dei ministri o, peggio, un decreto del presidente del Consiglio (Dpcm)». Le «gravi preoccupazioni» derivano principalmente dal fatto che «la proroga interferisce con le programmate elezioni regionali di settembre che potrebbero subire intralci se non addirittura rinvii, atteso che le scadenze per esse previste sono disposte da leggi ordinarie cui i Dpcm emergenziali potrebbero derogare».

