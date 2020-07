UN TEMPO SI DICEVA! UOMO AVVISATO MEZZO SALVATO! MA CHE FATICA FARGLIELO CAPIRE AL PAROLAIO E ALLA SETTA.

Avvocatura dello Stato sconsiglia la revoca ad Autostrade.

Togliere le concessioni ai Benetton può costare 23 miliardi allo Stato, secondo il parere legale contenuto in una lettera inviata il 13 marzo da De Micheli a Conte. In cui si mette in guardia dai rischi per i costi e per la futura gestione della rete.

La letterina è finita a Repubblica. Basta fare 2+2: il PD si è scocciato di essere rappresentato come responsabile di stà cosa, il dossier è in mano a Conte da 4 mesi, si sappia che non può andare in giro a dare ultimatum alla sua maggioranza perché è lui che è 4 mesi che non muove foglia. Oppure è una manovra macchiavellica della presidenza per obbligare il movimento a cedere sulla revoca. Conte fa una figura da cioccolataio ma per poco, ma almeno si chetano gli animi più bellicosi in vista di stasera.

Veramente siamo è scocciati del gioco scaricabarile. Addossare alla De Micheli o al PD la non decisione come si evince dalla lettera è ingiusto. Il MIT sono mesi che chiede che si decida allegando tutti i documenti del caso. Fare il capo è decidere, se non lo si fa non si faccia il capo. Se i grillini hanno promesso cose impossibili o rischiose se ne facciano carico loro, questi nuovi arricchiti con le politica incompetente e inconcludente hanno rotto. Ma si, con Alitalia, Ilva, e adesso autostrade, miliardo più miliardo meno cosa vuole che sia, qualunque cosa facciano son soldi buttati via, l’importante è salvare le poltrone che l’occasione vola via!

Poi non riesco a capire i comitati “PARENTI DELLE VITTIME” questi devono farsi parte civile nelle cause e chiedere risarcimenti che vogliono, poi BASTA!!!!

A me non interessa se tolgono la concessione ai Benetton, però non voglio pagare una lira (o Euro) che alcuni politici e i comitati vogliono fare di più dovrebbero accollarsi la responsabilità, se ci sarà una causa e si dovranno rimborsare gli attuali investitori dovrebbero pagarli SOLO LORO!!!

Ieri avevo auspicato, nel caso di revoca, che alle spalle del governo vi fossero almeno dei solidi pareri legali. Ecco, oggi scopriamo che ci sono, ma vanno in direzione opposta.

Renzie siamo nelle tue mani:E per nostra fortuna e sua competenza la trovato il modo di scongiurare questa ennesima follia!

UN TEMPO SI DICEVA! UOMO AVVISATO MEZZO SALVATO! MA CHE FATICA FARGLIELO CAPIRE AL PAROLAIO E ALLA SETTA.

