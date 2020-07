Conte alla Camera: “Sugli aiuti Ue decisione entro luglio, niente compromessi al ribasso” o salta l’EUROPA. Il premier: “Le risposte nazionalistiche sarebbero anacronistiche, in gioco le fondamenta dell’Europa” Decisioni entro…..questo è il motto di Conte….un entro pieno di slittamenti…peccato che difficilmente un italiano può permettersi slittamenti tra pasti e carta igienica….Siamo in un mondo blindato dagli slittamenti..degli “entro” mancati….Un regime..dell’inefficenza e del rimando.Un parolaio incompetente inconcludente e arrogante. Se non ci aiuta santa Angela, Conte può strombazzare quanto vuole. A Bruxelles neanche lo sentono. E dice: Le risposte nazionalistiche sarebbero anacronistiche.PENSARE CHE: Basterebbe un minimo di obiettività e di informazione corretta, per capire che dietro il NO MES c’è solo…il NULLA. E che chi si oppone all’arrivo di questi 37 miliardi, fa del male anche a se stesso. Per il bene del nostro Paese, questi soldi VANNO PRESI.In fretta. Direi che il MES nella versione attuale per contrastare i soli effetti del Covid 19 è una opportunità.Quindi preparare i dossier per ottenerne la erogazione senza voler fare i furbi;cioè chiedere cose che non fanno parte dei protocolli Corona virus.Credo che la sanità italiana abbia bisogno di strutture paragonabili alla Germania visto che da loro le loro strutture hanno consentito di far guarire più persone che da noi.

