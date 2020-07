Premier Conte in vista del Consiglio Ue “affiniamo le armi per domani, no compromessi al ribasso”: Bce “serve accordo rapido su Recovery Fund”

Conte prima del Consiglio Ue “affiniamo armi”/ speriamo che domani non li dicano! vai avanti te incompetente che a noi ci scappa da ridere,visto la posizione che avete preso sul MES. Bce “serve accordo rapido su Recovery Fund”

Prima di volare al Consiglio Ue di domani e sabato, il Premier Conte si reca al Museo d’arte contemporanea di Roma per l’evento “Donne per un nuovo Rinascimento” e nel suo saluto iniziale spiega «Sono voluto essere qui nonostante l’appuntamento impegnativo che mi attende. Sono in partenza per Bruxelles, stiamo affilando le armi… stavo per dire, ma sarebbe una metafora impropria. Stiamo affinando, ecco, lo studio dei dossier per questo rush finale, che speriamo sia proficuo». Una due giorni forse decisiva per il Recovery Fund e per l’accordo sul piano pluriennale dell’Unione Europea, con i Paesi però divisi su molti punti della proposta Von der Leyen, non convinti neanche dall’ultima versione a firma Charles Michel (Presidente del Consiglio Europeo): «E’ un momento importante per la Ue. Siamo in una fase cruciale perché questa pandemia è una sfida epocale che ha costretto la nostra comunità a confrontarsi con dei sacrifici che non erano stati assolutamente preventivati – sottolinea ancora il Presidente del Consiglio – Però io dico anche che un Paese, quando da queste fasi storiche riesce a cogliere delle opportunità, dimostra di essere un grande Paese e noi dobbiamo avere l’ambizione di essere un grande Paese».

CONSIGLIO UE, L’APPELLO DI LAGARDE (BCE)

Dopo il pranzo canonico al Quirinale prima degli appuntamenti internazionali, il Presidente Mattarella ha ribadito a Conte e ai Ministri impegnati nel Consiglio Europeo che si tratta di un’occasione «decisiva. Va ribadita la necessità che il passo deciso in avanti in direzione europeista e comunitaria mostrato in questi ultimi mesi non conosca battute d’arresto o addirittura retromarce». Nelle comunicazioni di ieri al Parlamento era stato lo stesso Presidente del Consiglio a sottolineare che non servono in questo momento storico «compromessi al ribasso», bensì occorre trovare un accordo al più presto, vantaggioso per tutti. Quest’oggi a margine della riunione della Bce dove sono stati confermati i piani PEPP da 1.350 miliardi di euro fino al prossimo anno almeno, la presidente Christine Lagarde ha commentato in vista del Consiglio Ue «il Consiglio Direttivo preme per sforzi maggiori e più tempestivi per preparare e supportare la ripresa. Noi pertanto approviamo con forza la proposta della Commissione UE sul Next Generation EU (il Fondo per la Ripresa o Recovery Fund ndr) dedicato alle aree e ai settori più colpiti dalla pandemia. E’ importante che i leader europei approvino rapidamente un insieme di misure ambiziose».

Premier Conte in vista del Consiglio Ue “affiniamo le armi per domani, no compromessi al ribasso”: Bce “serve accordo rapido su Recovery Fund” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo