Oggi vorrei che si ricominciasse a dire che conta il lavoro, non i sussidi. Voglio girare l’Italia e dire ce la possiamo fare.Matteo Renzi

Renzi è tra i più presenti in Parlamento e dai quei banchi ha fatto e fa continuamente proposte e suggerimenti, però fanno finta di non ascoltarlo per poi copiare le cose che dice prendendosene il merito.

Quanti commenti negativi per buttare merda a dosso al RENZI. Quanti commenti stupidi che fate, solo perché non volete ammettere che Renzi è capace e Voi non sapete neppure ragionare. Non vi rendete neppure conto che siete Voi il male per questa povera Italia con personaggi improponibili! Ma andate a leggere quello che il suo governo in due anni e riuscito a fare avendo contro quei falliti del Pd e una maggioranza al limite è riuscito a lasciare il pli italiano a più 2 prima di giudicare informatevi.

Ora parlo a voi amici di ITALIA VIVA, dovreste imparare a non rispondere a detrattori e troll idioti che infestano la mia pagina e altre di Italia Viva e magari sono anche prezzolati per farlo, solo per avere visibilità. Se rispondete a questi inutili individui non fate altro che rendere visibile il loro commento. Se non rispondete, visto anche l’inutilità e l’ignoranza di chi commenta, resterà in fondo nel dimenticatoio al massimo cliccate sulla risata che è il massimo che possono ricevere. Rispondete solo a chi ha argomentazioni. Solo un consiglio

PS: Ai trollini che rispondono a questo commento saranno cancellati. È la dura possibilità di FB.

