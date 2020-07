È normale che aumenti il debito pubblico in un momento di crisi come questo, ma visto che stiamo spendendo i soldi dei nostri figli almeno spendiamoli bene. Spendiamo questi soldi per far ripartire la crescita e per creare posti di lavoro.I ritardi nell’erogazione della cassa integrazione sono inaccettabili e qualcuno in INPS deve assumersene al responsabilità, a partire dal Presidente Tridico. Maria Elena Boschi

Si vede Maria Elena che sei sincera ed onesta, parli perché ami il popolo italiano… e perché credi nel valore assoluto della democrazia e della giustizia? e fai della giustizia il Tuo valore di vita…(valore assoluto).Brava e complimenti sinceri,è noto da sempre che la cura per tutti i mali è il lavoro ,e noi di Italia viva abbiamo una serie di proposte che mirano verso una defiscalizzazione sui costi del lavoro ,cioè il rapporto tra dipendente e datore ,la riapertura dei cantieri e quindi occupazione ,rilancio dei lavori e delle aziende ,attivazione del mes ,meno assistenzialismo ,meno debito ,e meno burocrazia ,tutte misure urgenti e necessari

Bravissima MEB avanti tutta Viva ItaliaViva. Sempre AVANTI con ITALIA VIVA!!!

