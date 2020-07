E Beppe Grillo scrisse: “Ma davvero sosteniamo Ferruccio Sansa? Siamo diventati matti?

Questo messaggio di alcuni giorni fa di Beppe Grillo in chat ha fatto esplodere dentro M5S il caso del candidato (col Pd) in Liguria. Si muove Di Maio, ma Crimi lo sconfessa. Alla fine il Garante dà l’ok: “Avanti con lui”

Pentadementi questi sono, hanno avvelenato le sorgenti d’acqua della politica italiana i danni sono evidenti. Pero’ e un giornalista conosciuto e il popolino che vota a simpatia puo prendere i voti..i programmi elettorali non contano nulla..spero che i LIGURI ACCENDINO IL CERVELLO PRIMA DI VOTARE. CIOÈ Raffaella Paita ITALIA VIVA.

Che Sansa non sia un candidato forte non lo dice solo Grillo, ci sarebbero dubbi anche nel PD. Nonché i sondaggi, per quel che possono valere adesso. ultima modifica: da

