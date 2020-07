E BRAVO NICOLA. COMPLIMENTI. Vai a capirlo, se ti riesce. Appena qualche giorno fa aveva solennemente dichiarato che rifiutare il Mes, viste le criticità nelle quali versa il nostro Servizio Sanitario Nazionale e nelle condizioni offerteci dalla UE, sarebbe stata un’autentica follia.Poi, di fronte alla proposta di Italia Viva, cambia idea è la boccia insieme ai grillini.

Abbiamo forse trovato un tesoro sotto il materasso ? Davvero un mostro di coerenza il caro Zingaretti.

ANNAMO BENE. ANNAMO PROPRIO BENE

Concordo con chi sostiene che solo un imbecille non cambia mai nessuna opinione (essendo una caratteristica insita nell’uomo quella di commettere errori e di conseguenza tentare di correggerli).

Mi sfugge in questo momento un termine che non sia offensivo per descrivere, chi ha il vezzo di cambiare nella stessa settimana opinione su un problema, ma non con comprensibili rettifiche del tiro, ma invertendo di 180° la propria opinione, nonostante abbia avuto, tutto il tempo per riflettere, prima di dichiarare la sua “irrevocabile” posizione.

Ho il termine qui sulla punta della lingua, ma non riesco a ricordarlo ma ho la sensazione che abbia a che fare con le maschere della Commedia dell’Arte Italiana.

Mi pare solo di ricordarne l’abito multicolore e che (forse per bisogno) cercasse di servire più di un padrone alla volta per lucrare una doppia paga!

www.treccani.it/enciclopedia/commedia-dell-arte_(Enciclopedia-Italiana)

– Nata circa a metà del sec. XVI, e durata fino all’inizio del XIX, la commedia dell’arte si chiamò commedia buffonesca, istrionica, di maschere, all’improvviso, a soggetto; e, …ZINGA.

E BRAVO NICOLA. COMPLIMENTI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo