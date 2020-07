LA VITA AGRA.Roosevelt impose agli americani una politica dura, ma fece ripartire l’America, che dopo la guerra salvò noi. Mica come Conte e i suoi amici.

Facciamo finta, ma solo per ipotesi e per comodità di dibattito, che gli italiani abbiano votato gente come Meloni e Salvini, notoriamente gente modesta, perché stufi di quelli precedenti (il cazzaro Renzi o e il marchese Gentiloni io li avrei tenuti per alcuni decenni, uno stile perfetto).Bene,dopo che cosa hanno avuto gli italiani?

Se si toglie la polvere, due cose: quota cento e reddito di cittadinanza. Si tratta di due arnesi di cui non esiste traccia in alcun manuale di politica economica. E infatti non sono serviti a niente e a settembre verranno depennati, se non vogliamo che arrivi la troika protetta da 400 guardie svizzere.

Adesso, grazie al covid 19, a settembre un milione di persone finirà per restare senza lavoro e senza stipendio (quasi 400 mila al Sud).

Si sa già quale sarà la risposta dei sovranisti al governo: vietato licenziare, vietato muovere foglia.

Il risultato ovvio sarà che decine di migliaia di aziende, incapaci di pagare stipendi senza avere incassi, chiuderanno o saranno vendute a qualche volonteroso compratore straniero. In sostanza, la nostra base produttiva si restringerà.

Poiché il cervello sovranista è un oggetto che funziona secondo logiche mai sperimentate nel mondo, adesso si pensa di rimediare ai guai in arrivo distribuendo bonus, cioè soldi pubblici (che non abbiamo) come piovesse. Credo che ormai manchi solo il bonus per single con gatto (è il mio caso, purtroppo).

Nessuno, nel pur vasto pianeta Terra, ha fatto ripartire un’economia distribuendo denaro a destra e a manca. Nel famoso new deal rooseveltiano, si facevano lavori e la gente era pagata pochissimo. Gli unici assegni erano quelli che i lavoratori assunti da Roosevelt per fare dighe e strade con stipendi da fame erano comunque obbligati a mandare a casa per sostenere le famiglie. Quella era una politica economica, dura, e alla fine ha funzionato.

Al punto che la successiva guerra mondiale è stata vinta perché l’America, che aveva vissuto la terribile crisi del ’29, con la gente che dormiva sui treni, ha potuto mettere in campo risorse quasi infinite.

Ma quella era gente che sapeva che cosa faceva. Se non fosse intervenuta una legge apposita, gli americani avrebbero eletto Roosevelt per dieci volte di fila. Comunque è stato eletto consecutivamente quattro volte (unico presidente) e ha governato l’America, e che America, fino alla sua morte.

Ma non ha mai regalato soldi come Babbo Natale. Ha dissodato valli, ha costruito dighe, ferrovie, argini. Ha costruito l’America che poi tutti abbiamo conosciuto, che è stata fondamentale per liberarci dal nazismo e per ripartire dopo.

I Grandi uomini spesso fanno grandi i paesi, i piccoli uomini restano piccoli uomini.

I nostri invece mi ricordano il protagonista della “Vita agra” di Bianciardi, che sogna un paesaggio di macchine agricole inoperose sullo sfondo mentre lui e la bellissima, rivoluzionaria, Anna se la godono un mondo.

LA VITA AGRA.Roosevelt impose agli americani una politica dura, ma fece ripartire l’America, che dopo la guerra salvò noi. Mica come Conte e i suoi amici. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo