“Non è possibile che l’Inps continui a creare incertezza per le aziende e i lavoratori ogni volta che c’è da applicare una norma. Questa volta è toccata alla seconda tranche delle settimane della cassa in deroga e dell’anticipo, che l’Inps non autorizzava se le aziende non hanno concluso le nove settimane precedenti, anche solo per una differenza di due giorni. Si devono abbreviare le procedure amministrative una volta per tutte, stop burocrazia: siamo a quattro mesi dall’inizio della pandemia e non abbiamo ancora trasparenza sui dati della cassa integrazione! Ribadiamo il nostro invito al presidente Tridico affinché rimetta il suo mandato” Annamaria Parente

Dal presidente nominato dalla lega cosa vi aspettavi e poi è ora di finirla con questo distribuire soldi a tutti! Mandare a casa Tridico ma accompagnato a calci.Questi Cialtroni hanno fatto fuori Boeri per mettere questo DEMENTE!

Tridico, amico di Di Maio e’ quello del reddito di cittadinanza.Richiamate Boeri ultima modifica: da

