Tutte le balle di Di Maio sui Benetton e sul Morandi

Prima prometteva la revoca della concessione, poi ha cambiato linea. E ha tradito le promesse ai familiari delle vittime.In politica l’opportunismo è un frutto buono per tutte le stagioni. Ne sa qualcosa il ministro Luigi Di Maio che sul caso Benetton è passato da incendiario a pompiere. Il tutto senza ammetterlo però.

Perché è qui che sta l’apice della paraculaggine.

Dopo aver urlato, minacciato e promesso la revoca della concessione, oggi che la revoca non è andata in porto rilascia al Corriere della Sera un’intervista che presenta dei tratti quasi parossistici.

“Beh i Benetton fuori da Autostrade non mi sembra di certo un favore. Certo, serve realismo perche è una operazione di mercato e non è la revoca”, dichiara Di Maio. Ma come mai non ha usato la stessa dose di realismo quando col pugno duro dava per certa la revoca?

La farsa poi continua quando sostiene: “Guardi che non è un caso che io nelle ultime settimane non abbia parlato di revoca, quindi posso capire che qualcuno nel Movimento 5 Stelle poteva vantare aspettative diverse, ma il presidente del consiglio ha avviato un negoziato per ottenere un risultato, che come le ho già detto io ritengo soddisfacente”. Quindi ora Di Maio si accontenta e scarica le responsabilità sul premier?

Infine l’apoteosi del voltagabbanismo. Alla domanda: “Ma lei avrebbe preferito la revoca oppure no?”, la risposta è: “Sarò per la revoca se questa operazione non porterà un abbassamento delle tariffe e più sicurezza per gli italiani”. Insomma, abbiamo scherzato. La revoca non è più un mantra né un grido di battaglia per mostrare la forza del Movimento 5 Stelle. Sembra quasi che Di Maio si sia democristianizzato.

Eppure non serve andare troppo indietro nel tempo per rileggere alcune dichiarazioni non proprio moderate. Qualche esempio?

Il 16 agosto 2018 il pentastellato affermava: “ La nostra intenzione è revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia. La posizione del governo è che chi non vuole revocare le concessioni ad Autostrade deve passare sul mio cadavere. C’è un volontà politica chiara. Noi non solo utilizzeremo tutta la procedura per revocare le concessioni, ma daremo anche la multa fino a 150 milioni di euro. Se ci faranno ricorso andremo in tribunale, ma andremo fino in fondo “.

