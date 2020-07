Un governo attendista, costituito da inetti e prostrati non ha diritto di esistere. Solo ITALIA VIVA ce ne può liberare.

Siamo in uno stato d’emergenza economico, non sanitario. Occorre rispettare le regole e le distanze, ma dopo questa terribile strage, che va riconosciuta come tale, bisogna avere il coraggio di ripartire, come si sta facendo in tutto il mondo. L’Italia è diventata grande per chi si è spaccato la schiena, lavorando, non per il reddito di cittadinanza.Matteo Renzi

Senza ombra di dubbio e certamente non con questa pioggia di sussidi che per me hanno sempre di più il sapore di una ricerca di consenso elettorale…prima o poi i soldi finiranno e bisognerà per forza operare per far ripartire l economia perché in autunno sarà un disastro se non ci saranno riforme valide (,tra parentesi ad agosto scade il divieto di licenziare…..lascio alla vostra immaginazione)e questi stanno perdendo tempo come è di loro consuetudine ovviamente appoggiati dal PD..

La cultura più competenza decisionale riformatrice e velocità d’azione è la chiave di volta della nostra ripartenza perché siamo una superpotenza .

Su questo tema ci giochiamo il futuro.Si signori /e ,la cultura più competenza decisionale riformatrice e velocità d’azione di un paese e qui si misura sulla base dell’intelligenza di un popolo ,e sulla capacita di rialzarsi dopo una caduta e di rinascere ,qui si misura la cultura più competenza decisionale riformatrice e velocità d’azione e le virtù di un popolo ,ora se non è una scommessa poco ci manca ,il fatto di giocarci l’esistenza per il futuro di tutti noi cittadini e del paese ,e quale occasione migliore se non affidarsi a noi in quanto unico partito (ITALIA VIVA) in grado di lavorare ,di guardare ,di buttare il cuore oltre l’ostacolo ,per dare una nuova immagine ad un paese che per cultura più competenza decisionale riformatrice e velocità d’azione e sulla cultura più competenza decisionale riformatrice e velocità d’azione punta il suo riscatto ,e ambisce ad un ruolo di primo ordine in Europa e nel mondo ,perché ha le capacita ,ha le virtù ,ha i mezzi per imporsi e imporre il suo modello al mondo politico e non ,puntando sulle capacita ,sulla preparazione ,sull’esperienza e sulla visione di osservare il mondo e scegliere il ruolo migliore per essere protagonisti per costruire un mondo migliore per le nuove generazioni ,assieme ad un Europa che necessita di noi e della nostra cultura ,della nostra capacita di dare visioni ,progetti ,e direttive nel bene comune ,quindi sosteneteci perché crediamo nella cultura e da qui che ci giochiamo il futuro

Un governo attendista, costituito da inetti e prostrati non ha diritto di esistere. Solo ITALIA VIVA ce ne può liberare.

