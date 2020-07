Boccia lo vedo bene con i 5 stelle è come loro incompetente ,non lo sa neanche lui come è possibile che si trovi lì come ministro !!!

Il ministro Boccia sul Corriere di oggi afferma: “No agli ottimisti a prescindere lo stato d’emergenza serve”. Poi alla domanda sul Mes dice: ”Prima di decidere se utilizzarlo o meno aspettiamo il negoziato europeo e vediamo quante risorse avremo a disposizione per la sanità. Dopodiché tutte le forze politiche avranno il dovere di ascoltare i pareri di sindaci e presidenti di regione”.

Domando al ministro Boccia, ma se c’è emergenza sanitaria, come mai non abbiamo ancora capito quanto serve alla sanità? E poi: se c’è l’emergenza, perché tardiamo ancora a prendere i 37 miliardi del Mes? L’abbiamo detto a Speranza in Parlamento, lo ribadiamo adesso a Boccia: nessun derby tra emergenze, sanitaria ed economica ma la seconda oggi appare quella prioritaria e su quella dovremmo maggiormente concentrarci. Contestualmente con le risorse del Mes dovremmo immediatamente attrezzare il nostro sistema sanitario ad un’eventuale ricaduta. Delle due l’una, o è esagerato lo stato d’emergenza sanitaria, o sei scriteriato nel non utilizzare subito le risorse europee per la sanità.

Per la serie campa cavallo che l’erba cresce, ma qui c’è poco da scherzare purtroppo, gli aiuti devono arrivare subito e sapere quanti soldi saranno necessari significa avere un piano da seguire, è questo che a loro manca. I soldi sulla sanità è evidente che servono a prescindere dai fondi legati allo sviluppo …Con tutti i problemi che ha la nostra sanità sto inetto ha ancora dubbi se accedere al MES o no… ma è mai possibile che nel PD non ci fosse un altro da proporre come ministro? questo proprio o non capisce o fa finta di non capire…Propenderei per la prima ipotesi . Oltre che essere un incapace gode nel comminare restrizioni, divieti,controlli,multe,insomma tutta la loro filosofia di vita espletata per mezzo del virus, la pandemia li ha creati, lui e Speranza rappresentano il peggio che si manifesta.La terza opzione : è Boccia . Non ha idea di cosa serve al paese e parla solo per ortodossia partitica ( e il partito è oramai un PD grillizzato) Nel frattempo la RAI ha assunto la moglie di Boccia,l’ex deputata di Forza Italia De Girolamo, per condurre un programma su RAI 1……questo a casa mia si chiama nepotismo ….VERGOGNA Boccia è molto vicino ai 5 stronzi (tra incapaci ci si intende) e quindi non può affermare alcunché a proposito del MES per non inimicarsi i suoi amici, ma qualcuno nel PD ha ancora un minimo di dignità per dire di no a quei cialtroni?

Non si riesce a comprendere perché si adotti, per prassi, continuamente, il metodo di acquistare tempo soprattutto quando, per gli argomenti in questione, anche quelli più urgenti, si è in contrasto con i 5S. Questo vale per tutto il PD, non solo per Boccia. È un po nello stile se non un metodo del segretario questo modo di operare, attendista, felpato. Poi il problema in qualche maniera si risolve, magari per opera o proposte di altri (vedi ITALIA VIVA-RENZI), o per la capacità di un bravo ministro o per consunzione ma mai per opera del segretario allora parte la grancassa della rivendicazione.POVERO PD VEDO LA SUA FINE DIETRO L’ANGOLO.

Boccia lo vedo bene con i 5 stelle è come loro incompetente ,non lo sa neanche lui come è possibile che si trovi lì come ministro !!!

