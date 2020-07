C’è preoccupazione per la tenuta della maggioranza in Parlamento

Il dossier Autostrade ha lasciato strascichi nel Governo e nella maggioranza. Al di là dei distinguo nel Movimento 5 stelle e in Italia viva, con Di Maio che aspetta “il secondo tempo” della partita e Renzi che si sfila, la soluzione adottata ha permesso all’esecutivo di superare il delicato ostacolo.

Quel “bye bye Benetton” con il quale M5S ha festeggiato all’alba dell’esito della trattativa non è piaciuto neanche ai governisti pentastellati. Ieri è sceso in campo pure il presidente della Camera Roberto Fico per blindare il compromesso: “Lo Stato ne esce più forte”. L’obiettivo dei governisti è sminare il terreno e stoppare sul nascere anche le spinte di rimpasto a settembre. Ma le distanze nella maggioranza sono sempre più fronti, tanto che ieri mattina il decreto rilancio è stato approvato definitivamente dal Senato con una maggioranza risicata. Il dialogo sotto traccia con una pattuglia di centristi potrebbe essere utile per puntellare i numeri, che mancano non tanto sui decreti da convertire quanto soprattutto sulle leggi da approvare. Sul rifinanziamento delle missioni internazionali all’estero una parte della maggioranza non ha dato l’ok in Aula a Montecitorio; il pericolo di rinvio riguarda diversi provvedimenti, dal ddl anti-omofobia alla legge sul conflitto d’interessi, poi ci sono il rinnovo dalle presidenze di Commissioni e la partita più delicata, quella sulla legge elettorale. I dem puntano a restare nel perimetro della maggioranza ma se Matteo Renzi dovesse tergiversare a quel punto il gioco è destinato a cambiare. Le geometrie variabili insomma sono dietro l’angolo.

