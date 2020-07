“John Lewis è stato uno degli eroi dell’America di oggi, come ha splendidamente detto Barack Obama ricordandolo oggi. Questo paladino della libertà, da sempre in prima fila per i diritti e contro la segregazione razziale, ha combattuto al fianco di Martin Luther King e ispirato generazioni di persone. Averlo incontrato in più di una circostanza è stato un dono prezioso ed essere stato con lui, al suo fianco, durante la commemorazione di Bob Kennedy ad Arlington rimane un’emozione unica. La storia cammina sulle gambe di uomini coraggiosi: ti sia lieve la terra, John, grazie per ciò che ci hai insegnato” Matteo Renzi

Qualche tempo fa aveva detto: «Ho lottato per quasi tutta la mia vita, per la libertà, l’eguaglianza, i diritti umani, non ho mai fronteggiato una lotta come questa che ora sto affrontando». John Lewis, deputato dei Democratici Americani, che marciò con Martin Luther King per i diritti civili e che organizzò e intervenne alla storica manifestazione durante la quale Luther King pronunciò il famoso «I have a dream», non ce l’ha fatta. Il tumore è stato purtroppo più forte di lui. Se ne va un gigante dei diritti civili, un testimone che ha scritto la storia di un mondo migliore. Un mondo che deve continuare a coltivare quel sogno di Luther King e di John Lewis.

Che il Signore lo accolga fra le sue braccia:R. I. P. Lewis pur troppo questa battaglia l'hai persa come tante altre la vinceranno spero per tutti l'oro. Ora serve ricordare e riportare alla memoria di tutti noi le storie di leader mondiali che hanno scritto la storia con tanto coraggio e umanità. Sicuramente ritroverai il tuo amico Luther con il quale hai condiviso tante battaglie. Spero che entrambi abbiate un posto tra i giusti in Paradiso. Uomini per i quali vivere ne è valsa la pena, perché hanno lottato e sostenuto le proprie idee di libertà.

PS: Quanti commenti di solo odio personale e slogan populisti anche solo in un post in memoria ad un grande personaggio. Questo tipo di Italia fa veramente SCHIFO.Credo che dobbiamo avere pietà per quelle persone che hanno bisogno di vedere solo il male nell’altro.

Quel male è dentro loro stessi. Per questo dobbiamo avere pietà.Ma Perché queste cose

Non toccano le coscienze. Perché non ci fermiamo un momento a riflettere…Così.Giusto per capire.Dove siamo. DIRETTI….

