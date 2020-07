La Lega Lombarda ha appena querelato Vincenzo De Luca. Il motivo è il seguente: De Luca, ieri sera, ha detto che in Lombardia la situazione è stata drammatica, e che purtroppo i morti per il Covid-19 “erano per strada, non in ospedale”.

Tutta la Lega è insorta, sostenendo che De Luca avesse offeso i lombardi, i medici. Accusandolo di strumentalizzare.

Allora lo voglio dir chiaro: quello che – davvero – nausea è questo squallido modo che ha la Lega di farsi scudo della gente, di 10 milioni di italiani che vivono in Lombardia, per difendersi quando qualcuno dice le cose come stanno; quando qualcuno dice che sì – va gridato – in Lombardia c’è stato un disastro. Ma NON per colpa dei lombardi, NON per colpa dei medici. Ma per colpa di chi era ed è in comando lì: la Lega di Fontana, la Lega di Gallera. La Lega e la sua amministrazione. La stessa Lega i cui amministratori sono oggi invischiati in vicende giudiziarie su fatture per camici prodotto da società di parenti e amici; la stessa che faceva pagare i test sierologici; la stessa che ha buttato milioni dalla finestra per costruire ospedali che hanno ospitato 20 pazienti o poco più.

La stessa amministrazione leghista contro la quale gli stessi medici di cui loro oggi si fanno scudo hanno duramente protestato.

La piantino allora loro di strumentalizzare la gente, le persone, i sanitari.

E abbiano, una volta tanto, la dignità di tacere.

