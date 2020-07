È vergognoso ciò.

“Riteniamo che non spostare le scadenze fiscali sia un GRAVE ERRORE da parte del Governo. Serve più tempo per pagare le #tasse. Lo chiedono le categorie produttive del paese. Non possiamo non ascoltarle. Torneremo subito alla carica con le nostre proposte, ricordando che Italia Viva al Senato è decisiva per la maggioranza. Dobbiamo mettere le imprese e i loro professionisti nelle condizioni di concentrarsi sulla gestione dei problemi generati dall’emergenza Coronavirus e non di disperdere energie con scadenze e adempimenti che potranno essere resi successivamente.” Davide Faraone

Ottimo. Non si rendono conto delle difficoltà in cui noi stiamo lavorando…Fate qualcosa che la realtà la conoscete! Che tristezza immobilismo puro !!!! non siamo riusciti a far spostare due rate della TARI perché il comune non ha cassa…come se invece i cittadini l’avessero.

