ECCO UNO CHE NON LE MANDA A DIRE E SPIEGA LA POLITICA CIALTRONA

IL sud non è povero, è stato impoverito, la storia si ripete dalla conquista dei Savoia che lo depredarono di tutti i suoi beni in nome di unità d’Italia che fece il travaso delle ricchezze del sud verso il nord, finanche l’oro della Banca d’Italia era proprietà del regno delle 2 Sicilie. Nel dopo guerra c’era il monopolio bancario, solo le grandi banche appartenenti al tesoro potevano aprire sportelli al sud, e lo utilizzavano solo come raccolta di risorse da investire al nord, miliardi e miliardi dei risparmi, delle rimesse dei migranti che viaggiavano a senso unico sud verso nord., il sud serviva come riserva di manodopera da utilizzare nelle fabbriche del nord. Anche la cassa del mezzogiorno fu una truffa, imprese del nord che facevano la sede, incassavano i finanziamenti e scappavano con il bottino. Vedi Termini Imerese, etc.

