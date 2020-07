I VIZI DEL GOVERNO: CHIEDERE QUELLO CHE NON C’È ( RECOVERY FUND ) E RINVIARE QUELLO CHE C’È ( MES ).

Soltanto chi è accecato dal furore ideologico può dire di no al Mes. Italia Viva è l’argine contro chi dentro il perimetro della maggioranza di governo vuole dire no al Mes, magari per dire sì alla patrimoniale. Dobbiamo utilizzare i soldi europei, non quelli degli italiani #MatteoRenzi #ItaliaViva

Sono passati 47 giorni dal momento in cui potevamo prendere le risorse del MES e siamo ancora qui, a chiedere risorse a fondo perduto, sperando in un clima di solidarietà da parte delle comunità europea.

L’obiettivo italiano dovrebbe essere quello di utilizzare le risorse che l’Europa ci ha messo a disposizione, al fine di mettere in sesto questo benedetto paese.

Per chi non vuole saperne del MES, ricordo che trattasi di risorse a tasso zero e se il prestito viene restituito entro sette anni il tasso sarà negativo ( cioè restituiremo meno di quanto ci è stato dato ).

L’atteggiamento del Governo, nei confronti del MES, è incomprensibile.

Non occorre essere esperti di economia e di contrattualistica per capire che dall’utilizzo delle risorse del MES se ne ricava utilità sotto tutti i punti di vista.

Lo sbandieramento della Troika da parte dei sovranisti ha un solo scopo, quello di contrastare le politiche europee e favorire la disgregazione dell’U.E.

Non risulta da nessuno documento che ci siano condizionalita’ nascoste e che verrebbero fuori in un momento successivo.

I riferimenti ai vecchi trattati sono fuorvianti e fatti ad arte per richiamare la cosiddetta Troika.

Queste risorse potrebbero essere utilizzate immediatamente per riparare i guasti della pandemia, riorganizzare e ristrutturare la Sanità pubblica.

Smettiamola di dare la priorità alle risorse a fondo perduto, visto che se arriveranno, li avremo per il prossimo anno e non tutti subito.

Ritardare gli investimenti significa allontanare la crescita e la possibilità di creare ricchezza e lavoro.

Superato, temporaneamente, lo scoglio ” AUTOSTRADE” , ora il Governo deve convergere verso le IDEE di ITALIA VIVA che tra l’altro ritiene un fatto positivo l’utilizzo delle risorse del MES.

Un Governo in continua emergenza non può essere il Governo utile per l’Italia.

Il ” diritto eccezionale ” non può diventare regola ( Sabino Cassese ).

Così come si sta procedendo non va bene.

Basta con le ideologie di alcuni partiti che producono solo danni all’economia e all’Italia intera.

Anche il divieto di licenziamento fino alla fine dell’anno, imposto per decreto alle aziende, rappresenta una stagnazione nonché blocco alla crescita economica dell’Italia.

Da questo divieto di licenziamento gli effetti negativi ricadono sui lavoratori con contratto a termine in quanto le imprese reagiscono di fatto licenziando chi ha un contratto a termine, non rinnovandolo a scadenza.

Svegliati Italia; Non è possibile andare avanti così.

Un paese che cresce poco ha poche prospettive di futuro.

Servono investimenti, programmi, idee, ricchezza e lavoro.

No sussidi, No reddito di cittadinanza, No reddito di emergenza, No continua assistenza.

Servono INVESTIMENTI, INVESTIMENTI e investimenti…….

Serve avere un’idea, QUELLA DEL FUTURO.

ITALIA VIVA C’È.

