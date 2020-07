Oggi Michele Emiliano dice in una intervista a Repubblica che in Puglia Renzi e Fitto sono alleati perché Italia Viva e Forza Italia sono attente alle lobby del carbone e hanno un ruolo nell’economia mondiale che vede la Puglia come campo di battaglia.

Domani per confermare la sua strampalata visione complottista, il cospirazionista Emiliano annuncerà che il nostro Scalfarotto, Comandante in capo di una misteriosa alleanza mondiale che vuole decidere il destino e il futuro della Puglia, sta lanciando scie chimiche a Bari e provincia per controllare le menti e invitare a votare Italia Viva, sta convincendo i Pugliesi che la Terra è piatta, che i Beatles non sono mai esistiti, che Neil Amstrong non hai messo piede sulla Luna, che i vaccini servono per sterilizzare la popolazione e che la Puglia non esiste.

Rassicuriamo la gente di Puglia. Quando qualcuno comincia a parlare di complotti è scientificamente provato che lo fa perché vuole distrarvi e cancellare una esperienza amministrativa disastrosa. La sua.

Lasciamo i complotti a Emiliano, noi con Ivan abbiamo a cuore la Puglia. E soprattutto pensiamo che la Terra non sia piatta, che i Beatles sono esistiti e vaccinarsi fa bene.

Forse per i pugliesi è ora di cambiare!! Il PD s’è grillizzato cosa volete dettare voi incapaci con Emiliano che ha rovinato la Puglia. Persona con un senso di trasparenza totalmente nullo. La ricerca del potere a tutti i costi. Sprizza bava inacidita. Ma i pugliesi capiscono che individuo è questo signore? Capiscono l’abissale differenza tra Scalfarotto e costui? Penso di si! Ma vedremo!!!!COMUNQUE LA PUGLIA MERAVIGLIOSA HA BISOGNO DI RITROVARE CLASSE DIRIGENTE E POLITICA DI GRANDE SPESSORE : SCALFAROTTO È LA PERSONA GIUSTA.

Oggi più che guardare chi vince o chi perde e anche in questo caso chi ci rimette è sempre la società civile . Questo cambiamento è dovuto al poco pensiero politico .

Pandemia ancora in corso e il tragico percorso storico nulla ha cambiato nel mondo politico tutto va sempre allo stesso verso . Già la società civile messa a dura crisi economica antecedente alla pandemia , figuriamoci adesso .

La politica quale pensiero politico programmatica ha sviluppato in questi anni , il nulla di fatto per la società civile , sia per le donne che per gli uomini , cosa si lascerà per la società del futuro , visto tante speculazione socio economiche , dove unica cosa prodotta una sorta di devastazione ambientale . Il più delle volte viene da pensare per chi dovrebbe rappresentare e far politica per questi territori , o sono degli sprovveduti oppure pensano ai fatti loro .

Cari presidenti di regione almeno fate qualcosa per il tratto autostradale Napoli Bari , anche perché fra non molto scompare . Più pensiero politico per il mondo del lavoro.E SCALFAROTTO E IL POLITICO GIUSTO.

