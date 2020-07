La Cancelliera: “Oggi giornata decisiva”. Presidente Francia: “Possibile compromesso sul Recovery. Fronte con Merkel per risposta senza precedenti”. Terzo giorno di vertice dei capi di Stato e di governo della Ue

Al di là delle assurde pretese di Rutte e “frugali, credo che l’Italia dovrebbe certamente opporsi alla riduzione dei 750 miliardi previsti da Von der Leyen per il Recovery Fund.

Dovrebbe invece, per il bene ANCHE NOSTRO, essere più condiscendente riguardo i “controlli” che l’UE potrebbe attivare sull’impiego dei denari ricevuti e l’effettiva realizzazione dei progetti dichiarati. Un “controllo” UE, è utile, soprattutto a NOI. Smettiamola con le baggianate della perdita di “sovranità”…chi parla così ha qualcosa da nascondere? Diciamo sì, per una volta, alla TRASPARENZA ! Sappiamo bene come vanno le cose in Italia quando ci sono soldi pubblici da spendere. Vogliamo negarlo? Impuntarsi su controlli riguardati una buona gestione di tanti soldi, non averebbe senso e non sarebbe nemmeno giusto nei confronti di chi ci dà soldi a fondo perduto o a tassi ridicoli.

Parafrasando una espressione piuttosto volgare ma anche piuttosto in voga, qui non riferibile, è facile fare i patrioti CON LE TASSE PAGATE DAGLI ALTRI. Oggi tutti a dire W l’Italia, tutti a dire quanto siamo bravi, belli, “resilienti”, compriamo italiano, facciamo turismo italiano, ecc. Poi però storici, primari gruppi industriali e finanziari italiani portano residenza legarle e fiscale in Olanda, per sfuggire il più possibile al nostro fisco grazie al quale la nostra meravigliosa Italia oggetto di un profluvio di retorica si finanzia e campa (alla meglio).Proseguendo sulla solita strada ci sono i 3.000 Navigator strapagati per non far nulla RDC anche ai mafiosi con una particolare attenzione alle consorti dei medesimi. Percettori di RDC impegnati in attività sotterranee cosa ormai risaputa e supinamente accettata da tutti(tulipani esclusi) quota 100 non per i lavori usuranti bensì per chi spezzarsi la schiena non sa cosa voglia dire. Infine come la pizza, acca nisciuno è fesso e ormai conosciuto in tutto il pianeta

