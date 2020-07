Meno soldi, unanimità, riforme. Le dure richieste dell’Olanda.

I Frugali, guidati da Rutte, alzano l’asticella al massimo: chiedono un taglio del 50% dei sussidi, più sconti per se stessi, l’unanimità e austerità fiscale.

Al momento è estremamente difficile prevedere come si chiuderà questa partita, ma, comunque si concluderà la vicenda, di una cosa possiamo essere certi: i risultati saranno molto meno vantaggiosi di quanto era stato ipotizzato dai nostri all’inizio. Partiti, lancia in resta, per conquistare la manna del Recovery Fund, torneremo ridimensionati e scornati, puntando il dito contro i cattivi, a noi ostili da sempre. E se passerà l’unanimità pretesa da Rutte, avremo la soddisfazione di usare il diritto di veto per fare dispetto ai cosiddetti “frugali”!

Come si può non essere d’accordo con queste richieste?

“” contrasto all’evasione, alla corruzione e al lavoro sommerso, politiche attive, riduzione dei tempi della giustizia, ma l’accento viene posto prima di tutto sulla disciplina fiscale. La prima raccomandazione chiede infatti di “assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta dello 0,1% nel 2020 corrispondente ad un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6% del Pil”. Le entrate straordinarie dovranno poi essere impiegate per “accelerare la riduzione del rapporto debito/Pil”. Resta poi necessaria la razionalizzazione delle aliquote Iva, “in particolare quelle ridotte”, il “taglio delle agevolazioni fiscali e la riforma dei valori catastali non aggiornati”. “”

L'italia vive sull'evasione fiscale..sulla corruzione..sul clientelismo e dal Europa ci dicono di tagliare con il passato..ma se togliamo questo non siamo più l'italia hahahaaaaa.

