MATTEO HA FATTO, GLI ALTRI SOLO PROMESSE .

È insopportabile il fatto che, a fronte di miei articoli o post in cui evidenzio la bontà delle scelte promosse da Renzi (le ultime riguardano il consiglio, dato già due anni fa, di non utilizzare la revoca contro i Benetton, consiglio infine raccolto), alcuni amici mi rimbrottino o mi sollecitino a guardare a tutto il male commesso da Renzi stesso.

Ora, io dico: a parte la sua antipatia (sentimento soggettivo personale), a parte il suo fare spavaldo che, per molti, sconfina in spacconeria, a parte qualche frase sbagliata, possibile che non si guardi a tutta la mole di cose fatte durante il suo governo? Possibile che manchi l’onestà intellettuale di riconoscerlo? Possibile che possano essere dimenticati i risultati ottenuti in soli tre anni?

Per chi abbia dubbi e insista a non riconoscerlo, ecco una breve sintesi documentata:

– PIL: +1,6% dal primo trimestre 2014 al terzo trimestre 2016.

– Rapporto deficit/pil: -0,4% dal primo trimestre 2014 al secondo trimestre 2016.

– Debito pubblico: -43 miliardi (agosto e settembre 2016).

– Consumi famiglie: +3% dal primo trimestre 2014 al secondo trimestre 2016.

– Occupati totali: +656mila da febbraio 2014 a settembre 2016.

– Occupati dipendenti permanenti: +487mila da febbraio 2014 a settembre 2016.

– Inattivi: -665mila da febbraio 2014 a settembre 2016.

– Tasso disoccupazione: -1,1% da febbraio 2014 a settembre 2016.

– Tasso disoccupazione giovanile: -5,9% da febbraio 2014 a settembre 2016.

– Produzione industriale: +2,3% da febbraio 2014 a settembre 2016.

– Export: +7,4% da febbraio 2014 a settembre 2016.

– Bilancia commerciale: +18,3 mld da febbraio 2014 a settembre 2016.

– Fiducia consumatori: +13,4% da febbraio 2014 a settembre 2016.

– Procedure di infrazione con la Commissione Ue: -47 (da 119 a 72) da febbraio 2014 a settembre 2016.

– Adozione decreti attuativi: +32% da febbraio 2014 a settembre 2016.

I maggiori provvedimenti adottati dal governo Renzi

Stop Irap e taglio dell’Ires

80 euro per 11 milioni di italiani che guadagnano meno di 1.500 euro al mese

80 euro in più al comparto sicurezza

Riduzione del canone Rai da 113 euro del 2015 a 100 euro del 2016 che diventeranno 95 nel 2017 e si paga direttamente nella bolletta della luce.

Abolizione della tassa sulla prima casa, Imu e Tasi

Abolizione di Equitalia, dal 30 giugno 2017

Stop tasse agricole, 1,3 miliardi in meno

Processo civile telematico

Jobs Act (riforma del lavoro)

Banda ultralarga e crescita digitale

Unioni civili

Divorzio breve

Norme per la non autosufficienza

Legge sul ‘Dopo di noi’

Riforma Terzo settore e servizio civile

Legge contro il caporalato

Bonus bebè di 960 euro l’anno per ogni nuovo nato per 3 anni

Aumento pensioni minime da un minimo di 100 euro a un massimo di 500

Riforma del cinema e audiovisivo

Riforma La Buona scuola

18App, 500 euro per tutti i giovani che compiono 18 anni nel 2016

Legge contro i reati ambientali

Reato di depistaggio

Tetto stipendi Pubblica amministrazione a 240 mila euro.

Queste cose lui le ha fatte. Gli altri le promettono soltanto.

Purtroppo quando qualcuno e’ più efficiente e più bravo fa un po’ invidia e rabbia e viene osteggiato in tutte le maniere, manca l’obbiettività e l’intelligenza per riconoscere I pregi nelle persone al di la’ di qualsiasi preconcetto.A molti Italiani piacciono i chiacchieroni, quelli che ti fanno vedere la luna nel pozzo e messi al posto di comando, s’impantanano senza risolvere nulla, ultimamente abbiamo avuto un campione in questa disciplina. Dobbiamo ringraziare, un leader, Matteo Renzi che è riuscito a sventare un pericolo concreto per il nostro Paese.

