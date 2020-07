PD+5stelle unità delle sinistre? Che brutta sinistra. Prenderanno una batosta come in Umbria.

Pd, la sferzata di Zingaretti: “Chi ha provocato la scissione voleva distruggerci. Ora corriamo per essere il primo partito”Il segretario dei democratici all’assemblea regionale a Morgantina, in Sicilia: “Attaccano noi e i 5 Stelle perché temono l’unità del centrosinistra” Dire che l’alleanza con il M5S, neanche ufficialmente accettato dal M5S, costituirebbe la nascita di un nuovo CSX, merita un nuovo congresso a breve essendo superato nei fatti il precedente “Mai un governo con il M5S”. Oggi Zingaretti dicendo “il nuovo CSX” con il M5S e LeU ha tolto ogni dubbio a chi riteneva e a chi non credeva il PD essersi trasformato in un partito populista-qualunquista-demagogico. Giusto per la precisione, anche quelle di Civati, di Cofferati, di Bersani, di Prodi erano scissioni e non a fin di bene per il PD!

POVERO ZINGA CHE PENA MI FAI: Ogni tanto Bettini gli scrive qualcosa e lui lo ripete a pappagallo, dubito che abbia capito quello che ha detto. Unità del nuovo centrosinistra con i 5S? Se non lo avessi letto su Repubblica l’avrei bollata come una fake news. Per cui in Liguria l’alleanza con i 5S va bene, ma che dice Zingaretti dell’alleanza in Toscana e Campania con gli altri partiti? Non trovo parole per definirlo senza essere offensivo, meglio tacere.

Ma chi si riferisce il Segretario a Bersani, Speranza, Boccia, Grasso,Bodrini, dalema? Gli unici quattro anni con un PIL in crescita degli ultimi 20 sono stati gli anni del Governo Renzi e lo avete massacrato! E ora volete fare l’accordo con chi diceva che il PIL cresce perchè si accendono i condizionatori, con Crimi che voleva chiudere Radio Radicale, con dimaio che ha abolito la povertà per decreto, con coloro che dicevano col partito di Bibbiano mai!! Ma vi rendete conto?? Ho continuato a votarvi anche negli ultimi anni nonostante fossi molto disgustato dal vostro comportamento, ma ora basta, avete superato tutti i limiti. Siete veramente patetici! Il partito dell’astensione avrà un voto in più

Leggo: “il segretario del Partito Democratico non ha risparmiato le accuse neanche a chi, in questi anni, ha fomentato divisioni interne ai dem, con fughe e attacchi al Pd”

Eppure non mi sembra proprio di aver letto delle pesantissime autocritiche, e nemmeno feroci attacchi a D’Alema, Bersani, Emiliano, Bindi, Cuperlo, e qualche altra decina abbondante di dirigenti, che in totale spregio ai risultati democratici delle primarie, dei dati ISTAT ed economici e dei sondaggi avversavano gli unici che stavano facendo qualcosa di buono… Mah, forse l’ha detto in un’altra occasione e me lo sono perso. Comunque è un bene che si sia reso conto che il PD è stato distrutto dai suoi amici, è certamente un buon inizio.Tardivo assai, ma un inizio…La vera ed unica scissione nel PD l’hanno fatta coloro che quando Renzi fu eletto Segretario con un larghissimo consenso, sia tra iscritti che simpatizzanti, hanno iniziato una cruenta lotta intestina su ogni decisione della Segreteria. I nomi sono noti: D’Alema, Bersani, Cuperlo, Civati, Speranza e altri, una lotta per riprendersi la “ditta” culminata con il NO al referendum costituzionale nonostante in Parlamento avessero sempre votato per le riforme. Altroché Renzi, egregio Zingaretti, e se tu non hai problemi non è perché tu sei bravo, sei solamente uno che non si muove per non fare aria ai padroni della “ditta”: solo per questo vai bene.

PD+5stelle unità delle sinistre? Che brutta sinistra. Prenderanno una batosta come in Umbria. ultima modifica: da

