Gli olandesi, o chi per loro – tuttavia – non potranno avere diritto di veto, cosa che sarebbe stata folle.

Occorre la maggioranza qualificata, nessuno può avere il diritto di veto.

Adesso la sfida è a casa nostra: spendere bene i soldi che abbiamo già stanziato, quelli che stiamo stanziando, quelli che arriveranno dall’Europa.

Nessun Governo ha mai avuto tanti soldi da spendere tutti insieme.

E a breve, ovviamente, arriveranno anche i miliardi del MES.

Cerchiamo di farlo puntando al lavoro e non all’assistenzialismo, alle infrastrutture più che ai sussidi. Matteo Renzi

Speriamo bene e spero che la ascoltino perché a parte la pioggia di sussidi “questi” non sono in grado di fare altro. Il decisionismo non è certamente una loro prerogativa anche perché non sono in grado di materializzare alcun piano concreto per riavviare la nostra disastrata economia

Adesso la sfida è a casa nostra.IL TEMPO DELLE PROMESSE E FINITO A SETTEMBRE NE VEDREMO DELLE BELLE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo