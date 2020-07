AIUTI UE, NUOVA PROPOSTA MICHEL CON TAGLI AI SUSSIDI. CONTE ATTACCA: “NO A VETI E ORA SI DISCUTA ANCHE DI POLITICA FISCALE COMUNE”.

Il presidente del Consiglio europeo ha messo sul tavolo una nuova bozza sul Recovery Fund. Olanda: “Giusta direzione”. Tweet di Gentiloni: “Primo momento di sole”.

Giuseppe Conte ha svolto un “intervento molto duro, prima della sospensione dei lavori del Consiglio europeo”. Il presidente del Consiglio “ha attaccato l’approccio ben poco costruttivo con cui alcuni Paesi stanno affrontando la discussione, dimostrando scarsa consapevolezza sulla crisi epocale che l’Europa sta vivendo e sulla necessità di una pronta ed efficace reazione”.

È stato “molto duro (si precisa) in particolare con i Paesi che vogliono riservarsi un veto sull’attuazione del budget che è inaccettabile giuridicamente e politicamente perchè altera l’assetto istituzionale europeo”. È una discussione spartiacque perché da domani dovrà essere affrontata in tutte le sedi europee una riforma organica della politica fiscale europea.

l’Italia, ha infatti spiegato il premier, ha deciso di affrontare, di sua iniziativa, un percorso di riforme che le consentano di correre”. Ma “pretenderà una seria politica fiscale comune, in modo da affrontare una volta per tutte surplus commerciali e dumping fiscali, per competere ad armi pari”.

Rilievi sono stati inoltre sollevati dai premier Giuseppe Conte e Pedro Sanchez al vertice dei leader Ue sul ‘super freno di emergenza’ che riguarda la governance del Recovery Fund, introdotto dalla nuova proposta del presidente del Consiglio europeo Charles Michel. In sostanza, la possibilità di portare questioni che riguardano i piani nazionali sulle riforme strutturali ad una discussione al livello di Consiglio europeo lascia aperta la porta ad un voto all’unanimità e alla possibilità di esercitare il veto. Al Consiglio europeo le decisioni sono prese all’unanimità.

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel sta incontrando i leader di Danimarca, Austria, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia assieme ai capi di Stato e di governo di Italia, Francia, Germania, Spagna e Portogallo.

Le reazioni in Italia.

Le trattative sono seguite in Italia con particolare apprensione dal mondo politico. “Tutto il Paese deve stringersi intorno a questo tentativo italiano. Mi sembra che il presidente Conte e i ministri che sono su, stiano rappresentando l’Italia nel modo migliore” ha dichiarato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Sarcastico, invece, il commento di Matteo Salvini. “Il suggerimento a Conte è, copia dai francesi, dagli spagnoli, dai polacchi, persino dai greci, ma fai qualcosa”.

La nuova proposta di Charles Michel.

Sul tavolo dei leader dell’Unione riuniti a Bruxelles è in discussione la nuova bozza di proposta sul Recovery Fund firmata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Il testo prevede un taglio alle risorse a fondo perduto compensato da un aumento dei prestiti, ma restano le condizionalità sulle riforme per accedere alle risorse europee. Salgono gli sconti al contributo dei nordici al Bilancio Ue 2021-2027.

La bozza è stata pre-negoziata nella notte prima con un incontro a tre tra Merkel, Macron e Conte finita alle tre del mattino e poi con una colazione di lavoro alla quale ai leader di Germania, Francia e Italia si sono aggiunti l’olandese Rutte, lo spagnolo Sanchez e i vertici delle istituzioni, Michel e Von der Leyen. I leader stanno discutendo la bozza nella plenaria a ventisette dopo lo scontro e lo stallo registrato ieri, prima giornata del vertice.

L’Olanda ha fatto sapere che la “proposta sulla governance presentata da Michel è un serio passo nella giusta direzione”. Ma sottolineano come si tratti di un pacchetto: “Ci sono molte cose ancora da risolvere. Se ci riusciamo dipenderà dalle prossime 24 ore”.

Il testo prevede un taglio di appena 50 miliardi di sussidi da non rimborsare compensato da un aumento di identico importo dei prestiti, in modo da accontentare i nordici sul dimagrimento degli aiuti a fondo perso ma mantenere intatto l’assegno complessivo. Da vedere se la soluzione sarà accettata dai “frugali”, che spingono per un taglio ben superiore.

Resta la possibilità per un singolo Paese di rallentare il Piano nazionale di riforme che ogni partner dovrà presentare alla Commissione Ue per accedere ai fondi del Recovery con un meccanismo leggermente modificato e rinforzato rispetto a quello proposto ieri notte non a caso denominato “Super Emergency Break”.

Prevede che sarà la Commissione a esaminare i piani nazionali, come chiesto da Roma. Ma ogni Paese potrà tirare il freno d’emergenza e portare il dossier all’attenzione dei ministri delle Finanze o dei leader al Consiglio europeo. Nella bozza non si parla più di voto a maggioranza qualificata sui programmi di riforme – temuta dall’Italia – ma di ricerca di “una soluzione soddisfacente” da parte dei ministri o dei leader. Da vedere se basterà a convincere Mark Rutte, che invece chiede un potere di interdizione totale per il suo governo su ogni Piano nazionale dei partner.

Per invogliare i nordici ad accettare i 750 miliardi modificati nella loro composizione, salgono i rebates: 25 miliardi di sconto ai aggiuntivo ai versamenti al Bilancio Ue per Svezia e Danimarca e 50 per la Danimarca. Nella bozza si fa anche riferimento alla revisione dei criteri per calcolare la quantità di fondi del Recovery destinata a ogni Paese. Entrando al vertice, l’olandese Mark Rutte è stato più conciliante di ieri affermando che la richiesta di diritto di veto sui Piani nazionali degli altri Paesi “è un modo” per garantire che i fondi non vengano sprecati, “ma non l’unico”.

L’Italia potrebbe accettare facilmente il taglio di 50 miliardi di trasferimenti compensato da identica cifra di prestiti considerando che i nordici provano a ottenere una sforbiciata ben più profonda, anche di 150-170 miliardi.

La governance invece nelle ultime ore è stata considerata inaccettabile da Conte e sarebbe penalizzante per Roma, che con il coinvolgimento di Ecofin e Consiglio europeo potrebbe essere maggiormente condizionata nella scelta delle riforme da mettere in campo per accedere al Recovery, vedrebbe allungare i tempi per l’esborso dei fondi e rischierebbe di subire un processo politico dei partner sul proprio Piano di riforme nazionali.

