In Puglia il concetto di destra e sinistra è molto difficile da individuare. La forza delle nostre proposte è evidente. Ci sono tanti pugliesi che non vogliono votare né per il vecchio Fitto né per il vecchio Emiliano e sanno che non devono arrendersi al populismo del M5s. Noi siamo il progresso e siamo riformisti, siamo quelli che pensano che questa regione abbia le potenzialità per crescere: ci sono tutte le risorse per farlo, qui c’è il talento, ci sono le risorse. Purtroppo la politica il più delle volte anziché dare risposte si è limitata a fare nomine. #IvanScalfarotto #ItaliaViva

Come mai non si avverte la presenza del ministro Boccia? La moglie non gradisce?

