Della serie: sogni d’oro.

TUTTO STAGNA. L’ECONOMIA ARRETRA.

NELLA MANICA HANNO IL COSIDDETTO PIANO B DI SAVONA. E’ QUELLO AL QUALE DAVVERO TENGONO E MIRANO.

DI QUI ANCHE LE CRESCENTI TENSIONI CHE ALIMENTANO CON L’EUROPA. QUESTO TIZIO E’ SOLO IL LORO BRACCIO ARMATO.

CIO’ NONOSTANTE…IN MOLTI RUSSANO,

In tre mesi di governo NON hanno prodotto alcunché di significativo per il Paese. Solo becere crociate demagogiche.

Per contro, fomentando la paura, sono riusciti a risvegliare in una larga parte della pubblica opinione odio e razzismo.

Il tutto con il fine di rincorrere un facile consenso e distrarla dalla mancata risoluzione dei problemi reali del Paese.

Tanti annunci, tanti selfie, zero provvedimenti. Ed il Popolo Bue sonnecchia.

Nessuno sembra più interessato allo sviluppo economico, allo spread, ai poblemi occupazionali, ecc. ecc.

Va tutto bene Madama la Marchesa e l’informazione, buona parte dell’informazione, NON informa.

ANNAMO BENE. ANNAMO PROPRIO BENE

